Zelenski acusa a Rusia de violar la tregua energética anunciada por Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha acusado a Rusia de incumplir el alto el fuego energético anunciado por Donald Trump, después de que varios ataques rusos alcanzaran instalaciones ucranianas. El mandatario ha denunciado los bombardeos durante un foro de seguridad celebrado este lunes en Varsovia, mientras Kiev espera una respuesta de Moscú a la propuesta de tregua.

Zelenski ha asegurado que, durante la noche, un dron ruso Shahed propulsado por un motor a reacción atacó una instalación de producción de gas en Ucrania. También ha denunciado un ataque con varios drones contra una gasolinera.

"Anoche, las refinerías de petróleo rusas no estaban en llamas. Pero a medianoche, un 'shahed' ruso propulsado por motor a reacción atacó una instalación de producción de gas en Ucrania", ha explicado el presidente ucraniano, que ha señalado que los ataques continuaron durante la mañana del lunes.

El dirigente ha calificado estos bombardeos de violaciones de la tregua energética anunciada el domingo por Trump. Las autoridades rusas todavía no se habían pronunciado sobre el alto el fuego en el momento de sus declaraciones. "Esta es la respuesta de Putin a Trump: ataques rusos", ha afirmado Zelenski, que ha asegurado que Ucrania está a la espera de conocer el resultado de los contactos entre Washington y Moscú.

Kiev exige reciprocidad en el alto el fuego

El presidente ucraniano ha defendido que su país apoyó de inmediato la propuesta de detener los ataques contra instalaciones energéticas y ha reclamado que Rusia actúe de la misma manera. "Está claro que Putin no lee Truth Social y que sus drones 'shahed' siguen unas instrucciones diferentes", ha señalado, en referencia a la red social de Trump.

Zelenski ha recordado que Ucrania dispone de reservas de petróleo limitadas y que su única refinería quedó gravemente dañada por los ataques rusos. Sin embargo, ha reconocido que los bombardeos ucranianos contra instalaciones energéticas de Rusia también tienen consecuencias.

"Si Rusia quiere que detengamos nuestros ataques de largo alcance contra sus refinerías de petróleo y sus exportaciones de petróleo, entonces Rusia debe detener sus ataques contra nuestro sistema energético y nuestras infraestructuras críticas. Es lo justo", ha afirmado.

Zelenski alerta de una posible crisis agrícola

El presidente ucraniano ha lamentado que, a su juicio, Moscú no esté dando señales de querer poner fin a la guerra, iniciada hace más de cuatro años. También ha advertido de las consecuencias que podrían tener los ataques contra las instalaciones portuarias ucranianas.

Zelenski ha augurado una posible crisis agrícola en uno o dos meses y ha atribuido el riesgo al bloqueo ruso del mar y a los ataques contra las infraestructuras portuarias. "Estados Unidos no está notando los efectos de esto, por lo que la atención se centra únicamente en la energía. Este es otro reto: el hambre. Y puede afectar a muchos países", ha declarado.

Por último, ha agradecido a la Unión Europea el nuevo paquete de sanciones aprobado este lunes contra el complejo militar-industrial ruso. En un mensaje dirigido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha calificado la medida de "señal correcta e indispensable" para quienes quieren poner fin a la guerra.