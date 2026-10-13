Kim Jong-un exhibe un misil capaz de alcanzar EEUU en vísperas de un posible encuentro con Trump

El dictador norcoreano, Kim Jong-un, ha encabezado la inauguración del denominado Museo de la Revolución de la Defensa Nacional, un recinto propagandístico destinado a ensalzar el poder militar del régimen con motivo del 81 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea. Durante la ceremonia oficial, en la que estuvo acompañado por su familia y la cúpula del partido, el mandatario cortó la cinta de un complejo cuya ubicación exacta no ha sido desvelada por las autoridades de Pionyang.

Entre el numeroso material bélico expuesto —que abarca desde drones de última generación hasta equipos individuales de combate— destaca especialmente el misil balístico intercontinental Hwasong-20. Este proyectil estratégico, diseñado para portar ojivas nucleares múltiples, cuenta con un alcance estimado de 15.000 kilómetros, una distancia que le permitiría golpear territorio continental en Estados Unidos. La agencia oficial norcoreana ha calificado la muestra como la viva prueba de los "grandes frutos" cosechados por el estamento castrense y de la "firme voluntad revolucionaria" del Estado totalitario.

Esta demostración de fuerza coincide en el tiempo con los recientes movimientos diplomáticos procedentes de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió recientemente la posibilidad de mantener un encuentro bilateral con el mandatario comunista aprovechando su desplazamiento a la ciudad china de Shenzhen con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Cabe recordar que la Casa Blanca ya ordenó el pasado verano reducir las maniobras militares conjuntas con Seúl, un gesto apaciguador que, no obstante, no ha frenado el desafío armamentístico de Pionyang.

Paralelamente a la apertura de la galería militar, el régimen norcoreano ejecutó un nuevo ensayo con un misil balístico táctico, maniobra que las autoridades calificaron de "un gran éxito". Este disparo se enmarca en una escalada de tensión militar con Corea del Sur, agravada tras la detonación de varias minas en la frontera que causaron heridas a tres militares surcoreanos. Mientras Seúl acusa formalmente a su vecino del norte de haber colocado los artefactos explosivos, el hermético régimen asiático niega cualquier implicación y tacha las denuncias de provocaciones orquestadas.