Más de 270 excursionistas quedan aislados en el Himalaya nepalí tras una riada repentina

Un grupo compuesto por más de 270 personas permanece incomunicado en una comarca montañosa del centro de Nepal, como consecuencia de una súbita crecida de las aguas que causó el derrumbe de sendas y pasarelas colgantes el pasado domingo, cortando de raíz cualquier vía de evacuación a pie. Entre los afectados figuran 150 turistas foráneos y 120 guías y porteadores locales que se encontraban realizando rutas de senderismo de gran altitud.

La situación geográfica impide a los montañeros desplazarse tanto hacia arriba como hacia abajo. Según explicó el presidente de la Asociación de Agencias de Senderismo de Nepal (TAAN), Sagar Pandey, los afectados no pueden subir a cotas más altas debido a que se toparían con la demarcación fronteriza con el Tíbet, bajo control de las autoridades comunistas de Pekín, ni descender hacia los valles al encontrarse destruidos los pasos habituales sobre los cauces fluviales. No obstante, las autoridades han confirmado que todos ellos se hallan a salvo y resguardados en diferentes enclaves de los trayectos.

El suceso ha tenido un impacto severo sobre las poblaciones locales. Las autoridades nepalíes informaron de que cuatro personas continúan desaparecidas —dos hombres y dos mujeres— y más de doscientas viviendas han quedado completamente arrasadas por la tromba de agua. La riada se originó en torno a las 5:30 de la madrugada del domingo en el área rural de Chumnubri, dentro del distrito montañoso de Gorkha.

Ante la gravedad del bloqueo, los representantes del sector turístico mantuvieron un encuentro con el ministro de Turismo, Khadak Raj Paudel, a fin de articular un dispositivo conjunto de evacuación aérea. Hasta la fecha, las brigadas de auxilio han logrado evacuar a 302 personas, entre las cuales figuran una veintena de extranjeros y trece civiles rescatados de entre los cascotes y el lodo.

Para acelerar el auxilio en un terreno de difícil acceso, el Gobierno ha movilizado a 156 efectivos del Ejército de Nepal y desplegado cuatro helicópteros castrenses, entre ellos una aeronave de transporte MI-17. Los primeros informes técnicos sugieren que el origen del aluvión se debió a la ruptura de una represa natural formada por el desprendimiento de hielo, tierra y rocas en las cotas altas del macizo, un fenómeno que vuelve a golpear a un país todavía marcado por las devastadoras inundaciones registradas a finales de verano.