Un imán de Australia niega vínculos con el copiloto que intentó derribar el avión de Flydubai

El líder espiritual del centro islámico Multicultural Youth Centre –MyCentre–, Samir Mohtadi, conocido como Abu Hamza, ha rechazado de forma tajante cualquier relación con el copiloto que trató de estrellar una aeronave de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. La reacción del clérigo se produce tras las acusaciones vertidas desde Oriente Próximo, donde las pesquisas oficiales sitúan en la ciudad australiana el origen del proceso de radicalización del agresor.

A través de un comunicado oficial difundido por medios locales, Mohtadi aseveró que nunca conoció al sospechoso y recalcó que en los registros de su organización no figura constancia alguna de que el individuo acudiera a las instalaciones de Broadmeadows, en Melbourne. Según el imán, las imputaciones carecen de sustento y suponen un intento de perjudicar el trabajo de una entidad cuya labor se centra en promover la convivencia, el bienestar comunitario y el rechazo explícito a la violencia.

Sin embargo, la posición del líder religioso choca frontalmente con la investigación desarrollada por el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi. Según las autoridades emiratíes, el copiloto omaní Hamam al Hammami inició su deriva extremista durante su estancia académica en Melbourne, donde habría mantenido contactos estrechos con círculos vinculados a dicho centro en 2017 mientras cursaba estudios de ingeniería, titulación que finalmente dejó incompleta.

El suceso tuvo lugar en el vuelo FZ1073 con 174 personas a bordo, cuando Al Hammami perpetró un ataque violento contra el comandante utilizando un hacha de emergencia. En cuestión de segundos, la aeronave experimentó una brusca pérdida de más de 4.000 metros de altitud, situando al pasaje al borde de la tragedia. Pese a encontrarse gravemente herido, el capitán logró desbloquear el acceso a la cabina, permitiendo que la tripulación y los propios viajeros redujeran al atacante antes de realizar un aterrizaje forzoso en Arabia Saudí.

Mientras la Policía de Nueva Zelanda ha acreditado que el atacante pasó 175 días en su territorio completando su adiestramiento como piloto, los servicios de inteligencia de Australia y las fuerzas de seguridad del estado de Victoria mantienen abiertas diversas líneas de indagación. Aunque las agencias de seguridad no han corroborado de manera definitiva la vinculación directa con la mezquita de Melbourne, analizan minuciosamente el rastro que el agresor dejó en el país oceánico para esclarecer las posibles ramificaciones del extremismo islamista.