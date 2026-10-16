Una oleada de ciberataques impulsados con inteligencia artificial sacude a Japón

Las alarmas institucionales y corporativas se han encendido en el país asiático tras constatar una penetración masiva en las redes que compromete la privacidad de millones de ciudadanos. Desde el pasado mes de julio, el archipiélago experimenta un notable incremento en la sustracción ilícita de datos personales mediante brechas en portales empresariales y servicios administrativos, lo que ha llevado al órgano especializado del gobernante Partido Liberal Democrático a calificar el escenario como un auténtico "estado de emergencia en el ciberespacio".

Entre las entidades afectadas figuran firmas de gran relevancia comercial como la plataforma de viajes Skyticket, con casi quince millones de usuarios expuestos, o conocidas cadenas de restauración y ocio. La vulneración no se ha limitado al ámbito estrictamente mercantil; la compañía Arcadia, proveedora de infraestructura tecnológica para la mitigación de catástrofes naturales, sufrió accesos no autorizados que forzaron la interrupción temporal de las alertas de terremotos y tifones en decenas de municipios nipones.

La sofisticación técnica de las incursiones ha encendido el debate entre los expertos sobre el empleo de herramientas automatizadas de última generación. Aunque representantes del sector tecnológico señalan que todavía no existe una confirmación pericial concluyente sobre su uso en territorio japonés, advierten de que la inteligencia artificial constituye ya una pieza angular en las operaciones hostiles para acelerar y magnificar el alcance del espionaje digital.

Estas sospechas coinciden con las pesquisas abiertas en la vecina Corea del Sur, donde intrusiones contra entidades financieras apuntan a atacantes que habrían recurrido a modelos avanzados desarrollados en China. Ante la gravedad del panorama y la vulnerabilidad de las redes occidentales y sus aliados, la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, confirmó que los miembros del G7 realizarán maniobras conjuntas para ensayar respuestas coordinadas frente a estas amenazas emergentes.

El desafío pone a prueba la reciente legislación nipona sobre ciberdefensa, concebida para articular una cooperación fluida entre la iniciativa privada y la Administración Pública. Los analistas advierten de que, más allá de la sustracción de ficheros personales, el propósito estratégico de determinados actores consiste en poner a prueba los sistemas para medir el umbral de seguridad nacional de las democracias de la región.