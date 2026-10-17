Corea del Norte prueba un nuevo sistema de torpedos guiados por IA ante el aumento de las tensiones con Seúl

Corea del Norte anunció este sábado que probó un nuevo sistema de torpedos de alta velocidad que incorpora inteligencia artificial (IA), tras ensayar misiles de crucero desde submarinos esta semana, en medio de tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas en la Zona Desmilitarizada.

"Se aplicó tecnología de inteligencia artificial a la detección de objetivos y a la función de guiado del nuevo tipo de torpedo de ultra alta velocidad y guiado de precisión", informó la agencia estatal norcoreana KCNA, que detalló que la prueba del sistema, denominado Zam-2,0, se realizó el jueves.

La agencia no informó sobre la velocidad exacta de los torpedos, aunque señaló que las tecnologías de propulsión fueron perfeccionadas mediante más de 180 pruebas realizadas durante los últimos cinco años.

Los altos cargos del sector de investigación para la defensa que supervisaron la prueba la calificaron de exitosa y consideraron que podría propiciar un "cambio significativo" en el desarrollo de la Armada norcoreana, dijo la KCNA.

Aumenta la tensión entre las dos Coreas

No es el único caso que se ha visto esta semana. El miércoles, Pionyang también probó dos tipos de misiles de crucero lanzados desde submarinos en el mar de Japón, denominado mar del Este en las dos Coreas, con el objetivo declarado de verificar la preparación operativa de sus sistemas de combate submarinos.

Los ensayos se producen en medio de las tensiones intercoreanas por la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada, que dejaron tres soldados surcoreanos heridos. Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar, dentro de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas, y exigió una disculpa, mientras que las autoridades norcoreanas negaron su implicación y acusaron a las surcoreanas de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.