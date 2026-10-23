Marruecos inviste a su primera primera ministra, Fatima el Mansuri

El Parlamento de Marruecos ha otorgado su confianza al nuevo Gobierno que encabeza Fátima Ezzara el Mansuri, la primera mujer que ocupa el cargo de primera ministra en el país. La Cámara de Representantes ha aprobado el programa del Ejecutivo por mayoría absoluta, con 204 votos a favor y 127 en contra, lo que permite la investidura de una coalición formada por cuatro partidos.

El nuevo Gobierno surge de las elecciones legislativas del 23 de septiembre con una participación de tan solo un 38,1% en las que se impuso el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que lidera El Mansuri. La primera ministra del nuevo Gobierno del régimen de Rabat ha defendido un programa que define como "nuevo y ambicioso", con cambios en los métodos de gestión y en la ejecución de los proyectos públicos.

La nueva primera ministra ha defendido una "ruptura" con las prácticas de gestión anteriores y ha prometido modificar tanto la forma de dirigir la Administración como la aplicación de las iniciativas gubernamentales. El PAM ya formaba parte de la coalición gubernamental anterior, aunque el Ejecutivo precedente lo lideraba la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que ahora ha quedado fuera de la nueva alianza.

La nueva coalición está integrada por cuatro partidos y tendrá que desarrollar sus compromisos durante una legislatura marcada por las dificultades económicas y el descontento con la situación política.

Sáhara Occidental

El control del Sáhara Occidental es una de las prioridades que ha El Mansuri para su mandato, junto con las reclamaciones por los territorios españoles de Ceuta, Melilla y las islas Canarias. Sobre el Sáhara, la primera ministra ha señalado que su Gobierno trabajará para conseguir más apoyos internacionales al plan de soberanía marroquí sobre el territorio.

Esta posición choca con el rechazo del Frente Polisario, que se opone a la propuesta de Marruecos. La cuestión del Sáhara Occidental representa uno de los principales asuntos de la política exterior marroquí. Más aún desde su buenas relaciones con Estados Unidos y la sumisión del Gobierno de Pedro Sánchez. El anuncio de El Mansuri apunta a que el nuevo Ejecutivo mantendrá la búsqueda de respaldo internacional a las pretensiones marroquíes sobre el territorio.

La orientación de la política exterior se suma así a los retos internos que afrontará la coalición, entre ellos las expectativas de mejora económica y la necesidad de reforzar la confianza de los ciudadanos en el régimen.