Huye el 'tiktoker' paquistaní que provocó dos muertos en su boda al sortear coches y motos

Al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas en una estampida durante el mehndi, una celebración previa a la boda, de la estrella paquistaní de TikTok Ansar Jatt, conocido como Mr Patlu. Ansar Jatt anunció a través de las redes sociales el sorteo de un coche, 50 motocicletas y 50 premios en efectivo para atraer a una multitud.

Más de 5.000 personas acudieron al lugar. Tras abrirse las puertas de golpe, se produjo una avalancha humana. "Dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas en la estampida ocurrida anoche en la fiesta de boda de Patlu", indicó este lunes a EFE el portavoz de la Policía de la ciudad de Sialkot, Khurram Shehzad, donde ocurrió el incidente.

🚨 WATCH: Another angle of the deadly stampede at TikToker Mr Patlo's wedding in Sialkot. Police have registered cases against 53 people, including TikToker Muhammad Ansar Jutt, known as Mr Patlo, who remains at large. But a crucial question remains: When more than 100,000… pic.twitter.com/LM4YQtd1ej — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) November 1, 2026

Consecuencias legales

Las autoridades paquistaníes presentaron cargos contra el organizador del evento celebrado en Pakistán, que era el propio tiktoker, que se encuentra huido, y varias personas más, como su hermano o los guardias de seguridad por violar las normas de seguridad y los términos del permiso del evento. Las autoridades incautaron los vehículos y premios destinados al sorteo.

A stampede at TikToker Anas, known as Mr Patlo, wedding celebrations in Sialkot has left one person dead and 13 others injured.

The chaos erupted at a sports stadium on Daska Road when gates were opened prematurely, triggering a rush of people gathered for a prize distribution… pic.twitter.com/zNE7cmSv1H — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 31, 2026

Mr Patlu comenzó en el mundo digital en 2018 a través de la aplicación BigoLive bajo el seudónimo de Motu Patlo. En 2022 migró a TikTok, donde construyó una comunidad de más de 2,5 millones de seguidores basada exclusivamente en hacer transmisiones en directo, juegos y retos con creadores internacionales.

Medios locales e internacionales estiman que sus transmisiones en vivo le reportan ingresos cercanos a los 20.000 dólares diarios, acumulando un patrimonio neto estimado de más de 7 millones de dólares.

El informe preliminar reveló que los organizadores invitaron a un gran número de personas publicitando en las redes sociales los sorteos. El portavoz de las fuerzas de seguridad explicó que la estrella de TikTok había anunciado el sorteo de un coche, 50 motocicletas y 50 premios en efectivo de 50.000 rupias (unos 180 dólares) para los asistentes al enlace.

Varios arrestos

Las autoridades han presentado cargos contra nueve personas identificadas, incluido Jatt, y entre 40 y 45 guardias de seguridad aún sin identificar por presuntas violaciones de los protocolos de seguridad y de las condiciones del permiso concedido para el evento.

"La Policía ha arrestado a seis acusados y está buscando para detener a Mr Patlu, que se encuentra prófugo", agregó Shehzad.

En un vídeo publicado en la mañana del lunes, Mr Patlu aseguró sentirse completamente abandonado al afrontar las consecuencias de la tragedia. "No hay nadie conmigo en este momento, estoy completamente solo", afirmó entre lágrimas.