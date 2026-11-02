El régimen de Irán agrava su pulso en Ormuz con el ataque a dos petroleros

El régimen teocrático de Teherán ha vuelto a elevar la tensión en una de las arterias energéticas más estratégicas del planeta. La Guardia Revolucionaria iraní anunció que otros dos petroleros resultaron gravemente dañados tras colisionar con minas navales mientras navegaban por aguas del estrecho de Ormuz. Según el brazo militar del régimen islámico, una de las naves afectadas es un superpetrolero que sufrió una fuerte deflagración y permanecía envuelto en llamas, si bien las autoridades de Teherán evitaron precisar la bandera de los cargueros, el número de posibles víctimas o la magnitud total del siniestro.

A través de la agencia afín Tasnim, el cuerpo militar chií acusó a las embarcaciones de apagar sus sistemas de identificación marítima y de operar de forma clandestina bajo el amparo de las fuerzas militares de EEUU. Con este último incidente, el régimen iraní contabiliza ya una treintena de percances marítimos registrados durante las últimas tres semanas, de los cuales al menos veinte habrían sido ocasionados por artefactos explosivos marinos colocados en la zona para afianzar el bloqueo efectivo de este enclave neurálgico.

Este nuevo desafío coincide con las maniobras diplomáticas que se desarrollan de manera encubierta entre Teherán y Washington. El titular de Exteriores iraní, Abás Araqchí, confirmó la existencia de conversaciones indirectas coordinadas con la mediación diplomática de Catar –un canal habitual para el intercambio de mensajes entre ambos países– con el propósito de alcanzar un principio de acuerdo que permita reabrir la circulación en Ormuz en un plazo estimado de dos días.

Pese a la vía negociadora, la postura occidental y de sus aliados se mantiene firme frente a las amenazas del régimen de los ayatolás. El presidente Donald Trump advirtió durante un acto público en Iowa de la posibilidad inminente de ordenar nuevos ataques aéreos contra posiciones estratégicas iraníes si Teherán no desiste de su actitud beligerante. Trump analizó recientemente este escenario operativo en una conversación directa con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

El paso de Ormuz continúa bajo una severa vigilancia militar y un bloqueo naval encabezado por Washington, que exige a Teherán el cese inmediato de sus actividades desestabilizadoras antes de considerar cualquier relajación de las sanciones económicas internacionales. Ante el pulso planteado por las potencias occidentales, Irán insiste en su capacidad de resistencia y redobla sus amenazas en el golfo Pérsico, lo que mantiene en máxima alerta a los mercados internacionales de crudo y agrava el riesgo de un enfrentamiento a gran escala.