Cuando el Kremlin te abandona en mitad del Sáhara

Los dirigentes del Frente Polisario celebraron que sus campamentos de refugiados continuaran siendo un parque temático del progresismo mundial —y de algún diputado del PP—. Junto a ellos, unas decenas de saharauis se manifestaban alborozados y agradecidos porque seguirán viviendo como unos parias dependiendo de la ayuda internacional —177 millones de dólares para 2026-2027—. Sucedió hace unos días —el 30 de octubre— en Tinduf, una vez conocido el veto ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Se votaba una propuesta de resolución presentada por Estados Unidos y apoyada por la mayoría de los miembros del Consejo, para decidir cuál sería el papel que debería desempeñar la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) una vez concluida la prórroga de su mandato conforme establece la Resolución 2797 (2025). Resolución que supuso un cambio político decisivo en la enquistada disputa del Sáhara.

El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobaba con 11 votos a favor y tres abstenciones —China, Pakistán y Rusia— la mencionada resolución. En su momento se destacó que Argelia se ausentase de la sala y no votase en contra. Estados Unidos dirigió las negociaciones y redactó el texto: "Muchos Estados Miembros han expresado su apoyo a la propuesta de autonomía de Marruecos, presentada al secretario general el 11 de abril de 2007, como base para una solución de la controversia que sea justa, duradera y aceptable para todas las partes, afirmando que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible". Se instaba al secretario general a "llevar a cabo negociaciones tomando como base" dicha propuesta de autonomía, y se prorrogaba el mandato de la Minurso hasta el 31 de octubre de este año.

El texto presentado por Estados Unidos —y vetado por Rusia en la reunión del Consejo del pasado 30 de octubre— proponía un cambio en la denominación de la misión: desaparecía la "R" de "referéndum". Una decisión coherente si un año antes has aprobado que la solución al conflicto pasa por negociar las condiciones de una autonomía bajo soberanía marroquí. El embajador Mike Waltz lamentaba lo sucedido: "No debemos volver a un statu quo que condena a los refugiados a otras cinco décadas en los campos".

El diplomático americano hizo algo más: recordó las declaraciones de algunos dirigentes de la ONU. Del secretario general Boutros Boutros-Ghali, a mediados de la década de 1990: "No esperaba que el referéndum fuera posible". De Kofi Annan en 1997: "Quizás nunca se celebre", y en 1999 cuando informó de que la posibilidad "se alejaba cada vez más, no se acercaba". En 2002, Annan y su enviado personal, el exsecretario de Estado estadounidense James Baker, concluyeron que implementar el plan de acuerdo original era "muy improbable" y presentaron al Consejo la opción de disolver la Minurso. "Deberíamos tomarnos un momento para recordar a todos lo que las Naciones Unidas llevan diciendo sobre la cuestión del referéndum desde hace 30 años", concluyó el embajador Waltz. En vano.

Rusia juega a la desestabilización. La retirada de la misión de la ONU no beneficia al Polisario y tampoco a Argelia. Sus autoridades tienen ahora un problema añadido: evitar que la crisis del Sáhara Occidental se convierta en un factor de desestabilización regional. Las posibles consecuencias del veto ruso van más allá de una disputa diplomática. Afectan al equilibrio del Magreb y a la seguridad de la costa occidental de Argelia. Así lo analizan en Radio des sans voix —fundada por la argelina Nassera Dutour, exiliada por denunciar las desapariciones de personas—: "No se resolvió el conflicto del Sáhara Occidental. Por el contrario, se abrió un periodo de incertidumbre… La cuestión ya no es meramente política o jurídica; ahora se trata de una cuestión de seguridad".

¿Y Marruecos? "Este hecho —la no prórroga del mandato de la Minurso— constituye un acontecimiento de gran importancia y un paso de enorme significado hacia el cierre definitivo del expediente del Sáhara marroquí en el seno de las Naciones Unidas". Así comienza el comunicado que el Gabinete Real hizo público tras la votación. Una postura que fue apoyada —no podía ser de otra manera— por el partido de la primera ministra Fatima Ezzahra El Mansouri. Lo consideran un avance. Ahora depende de las negociaciones sobre el plan de autonomía que desde febrero de 2025 mantienen las partes implicadas. La primera se celebró en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.

Mientras esto sucede en el mundo, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón se afana en identificar a esos "agentes dinamizadores" marroquíes que, según el informe de la Policía Nacional, dirigían a la masa. Masa a la que se le permitió entrar y fue jaleada y conducida hacia la ciudad por un teniente coronel de la Guardia Civil que estaba "fuera de sí". Lo ha declarado un inspector jefe de policía. Nos quedamos sin saber su respuesta a la pregunta de la jueza: "¿Qué hubiera hecho al ver a personas caer al agua y ahogarse?" Seguro que no contestaría: "Nadie les pidió que viniesen". El policía se ha jubilado.