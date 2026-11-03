Corea del Norte prueba una "ojiva de dispersión" capaz de arrasar seis hectáreas

El Ejército de Corea del Norte ha anunciado este martes la realización de un ensayo con una "ojiva de dispersión de un misil de crucero estratégico" a fin de evaluar su potencia y su vuelo para un "ataque vertical", atribuyendo a la ojiva el potencial de "reducir a cenizas una zona objetivo de entre cinco y seis hectáreas", un día después de denunciar una "brutal demostración de guerra nuclear" en su contra por parte de Estados Unidos y Corea del Sur.

Así lo ha anunciado el general Kim Jong Sik, quien ha añadido que las fuerzas norcoreanas llevaron a cabo "una serie de pruebas para evaluar la potencia de una ojiva de dispersión de un misil de crucero estratégico y sus características de vuelo para un ataque vertical", según ha recogido la agencia de noticias estatal, KCNA.

Tras el ensayo, la Administración de Misiles del Ejército norcoreano ha precisado que la ojiva de dispersión acoplada al proyectil es "de tamaño medio", al tiempo que ha destacado una mejora en la "maniobrabilidad terminal del misil de crucero" empleado.

Salvaguardar la seguridad del país

El director del órgano militar, Jang Chang Ha, ha considerado que "es más urgente que nunca" para Pionyang desarrollar sus sistemas armamentísticos para "salvaguardar la seguridad del país y disuadir todo tipo de amenazas". "Estas pruebas constituyen un ensayo fundamental y demuestran, además, una capacidad de combate real", ha agregado, mientras que, según la propia KCNA, la Administración de Misiles que dirige mantiene que los ejercicios en cuestión forman parte de las "labores habituales de investigación científica" para incrementar la potencia de los sistemas de combate norcoreanos.

El anuncio ha llegado menos de 24 horas después de que el propio general Kim Jong Sik cargara contra los ejercicios conjuntos Iron Mace —realizados para ensayar la integración de las fuerzas nucleares estadounidenses con las tropas convencionales surcoreanas— como una "brutal demostración de guerra nuclear" de Seúl y Washington, así como el "ejemplo más claro de que la ambición" de la Casa Blanca por "aplastar con armas nucleares" a Pionyang "se mantiene intacta y con un nivel de peligro que aumenta día a día".

Las fuerzas norcoreanas han vuelto a realizar ensayos de este tipo tras las pruebas del sábado con una bomba de racimo también acoplable a un misil balístico y que, según remarcó el mismo dirigente militar, sería "capaz de reducir a cenizas un área objetivo de doce a trece hectáreas con su poder de densidad más alta".