Un turista muerto y otro herido en Nepal tras chocar dos helicópteros en el Everest

Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés de origen indio resultó herido este martes después de que dos helicópteros colisionaran mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, según informó la Autoridad de Aviación Civil de ese país.

El fallecido viajaba a bordo de un helicóptero de la empresa Fishtail Air, mientras que otro turista que iba en la misma aeronave sufrió heridas. Por el momento, no se reportaron víctimas en el otro aparato.

Two helicopters crash at Pheriche in Everest region, one dead. TRAGEDY IN THE AIR According to officials, a Fishtail Air helicopter and an Air Dynasty helicopter collided while landing at the Pheriche helipad. "A passenger of Fishtail Air died and a captain sustained… pic.twitter.com/aredXGm8Pe — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 3, 2026

El herido y los pilotos, que sufrieron heridas leves, fueron trasladados por vía aérea al Hospital Mediciti en Katmandú a bordo de un helicóptero de Prabhu Helicopter, de acuerdo con las autoridades.

Al intentar aterrizar

La colisión ocurrió alrededor de las 8:12 hora local (02:27 GMT) mientras las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest, el punto de partida y centro neurálgico para las expediciones que intentan escalar la cima de la montaña más alta del mundo.

Las primeras pesquisas apuntan a que las cuchillas de los rotores de ambos helicópteros chocaron entre sí en plena maniobra de aproximación y aterrizaje en el helipuerto.

Según un comunicado emitido por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD y operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había volado desde el aeropuerto de Lukla hacia un helipuerto en Solukhumbu.

El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep, en Solukhumbu, con destino a otro punto del distrito, transportando a dos ciudadanos extranjeros.

Las autoridades indicaron que están recabando más detalles sobre el incidente.

Un incidente más

Este tipo de incidentes pone de relieve una vez más las complejidades y los riesgos inherentes a la aviación de montaña en Nepal, donde los helicópteros son esenciales para el transporte de suministros, turistas, alpinistas y labores de rescate debido a la dificultad extrema del terreno y los cambios meteorológicos repentinos.

Los accidentes aéreos, tanto de avionetas como de helicópteros, son relativamente frecuentes en Nepal, y el país cuenta con uno de los historiales de seguridad aeronáutica más complejos del mundo.

A la geografía abrupta se suma el hecho de que el tiempo en el Himalaya es sumamente volátil. Una zona despejada puede verse afectada en cuestión de minutos por bancos de niebla espesos, fuertes vientos cruzados o tormentas de nieve imprevistas que ciegan a los pilotos.