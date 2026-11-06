China censura el estreno de la cinta sobre el confinamiento por covid en Wuhan

La película china Héroes de blanco, que recrea el confinamiento de la ciudad de Wuhan durante los primeros meses de la pandemia de covid-19, no llegó finalmente a las salas este viernes 6 de noviembre, pese a que su estreno en toda China estaba previsto para esa fecha. La ausencia de sesiones en las principales plataformas de venta de entradas ha sorprendido a los espectadores, especialmente después de casi seis años de espera desde que concluyó su rodaje. Por el momento, no se han comunicado oficialmente los motivos del aparente aplazamiento.

Las plataformas chinas Taopiaopiao y Maoyan no ofrecían este viernes entradas ni sesiones para la producción, según pudo comprobar la agencia EFE. La situación ha generado desconcierto entre los usuarios, que esperaban poder ver la película después de que el pasado 17 de octubre se anunciara su llegada a los cines de todo el país para el 6 de noviembre.

La cinta está dirigida por el cineasta hongkonés Herman Yau y cuenta con Andy Lau y la actriz china Yang Zishan como protagonistas. Su estreno llevaba años pendiente, pese a que la producción terminó de rodarse en diciembre de 2020, apenas unos meses después de que Wuhan pusiera fin a las restricciones más estrictas que habían mantenido aislada a la ciudad durante 76 días.

La falta de disponibilidad de entradas ha provocado numerosas reacciones en Taopiaopiao. Algunos espectadores han expresado su sorpresa al comprobar que la película no aparecía en la programación. "¿No se estrenaba hoy? ¿Por qué no está?", preguntaba un usuario, mientras que otro quería saber cuándo llegaría finalmente a las salas. También hubo comentarios de personas que lamentaban que, después de tantos años de espera, la película volviera a quedarse fuera de la cartelera.

Las opiniones, sin embargo, no han sido unánimes. Mientras algunos internautas han defendido que la producción debería estrenarse y han manifestado su interés por verla independientemente de las críticas, otros han cuestionado la conveniencia de recuperar una etapa que continúa siendo especialmente dolorosa para una parte de la población china. El debate refleja las diferentes sensibilidades que todavía despierta el recuerdo de los primeros meses de la emergencia sanitaria.

Héroes de blanco reconstruye los 76 días de confinamiento de Wuhan, entre enero y abril de 2020, a través de las experiencias de profesionales sanitarios, pacientes y residentes que tuvieron que afrontar las consecuencias de la aparición del nuevo coronavirus. La historia pone el foco en las dificultades vividas durante aquella emergencia, cuando los hospitales tuvieron que hacer frente a una situación extraordinaria y la población quedó sometida a importantes restricciones de movilidad.

El tráiler de la película, difundido el 17 de octubre coincidiendo con el anuncio de su estreno, ofrece imágenes de hospitales desbordados, limitaciones de movimiento, problemas de abastecimiento y familias separadas por las medidas de aislamiento. La producción pretende trasladar a la pantalla las circunstancias que marcaron aquellos primeros meses de la pandemia desde diferentes perspectivas, tanto las de quienes trabajaron en primera línea como las de quienes sufrieron directamente las consecuencias del confinamiento.

El largo periodo transcurrido entre el final del rodaje y el estreno anunciado constituye otro de los aspectos extraños que rodean a la película. Aunque la película se terminó en diciembre de 2020, no han trascendido las razones por las que permaneció casi seis años sin llegar a las salas. Tampoco se han ofrecido explicaciones oficiales sobre la ausencia de sesiones en las plataformas de venta de entradas, por lo que no está claro si se trata de un aplazamiento temporal o de una decisión de distribución.

El caso vuelve a poner de manifiesto la sensibilidad que sigue rodeando la representación cinematográfica de la pandemia en China. Wuhan fue uno de los primeros grandes escenarios de las medidas de aislamiento adoptadas frente al coronavirus y permaneció confinada durante 76 días a comienzos de 2020. Aquella experiencia marcó el inicio de una etapa de restricciones que posteriormente se extendió por el país.

Tras el confinamiento de Wuhan, China mantuvo una política de "cero covid" que incluía confinamientos masivos, cierres de fronteras, pruebas PCR generalizadas y cuarentenas obligatorias. Esta estrategia se prolongó hasta finales de 2022. La película recupera así un episodio reciente de la historia del país que todavía genera opiniones enfrentadas entre quienes consideran importante conservar su recuerdo y quienes prefieren no revivir las dificultades de aquellos meses.