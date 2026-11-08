Al menos siete muertos y 125 heridos tras el descarrilamiento de un tren en Egipto

Al menos siete personas han perdido la vida y otras 125 han resultado heridas después de que varios vagones de un tren de pasajeros descarrilaran y volcaran en Egipto. El accidente se produjo en la línea ferroviaria que une El Cairo con Asuán, a la altura del cruce de Jarza, en la gobernación de Guiza, según el último balance difundido por el Ministerio de Sanidad egipcio.

Tras conocerse la magnitud del siniestro, el ministro de Sanidad y Población, Jaled Abdel Gafar, ordenó activar un dispositivo especial de emergencia y elevar el nivel de alerta en los centros sanitarios de las gobernaciones de Guiza y Beni Suef, con el objetivo de garantizar la asistencia a todos los afectados.

Para atender a las víctimas y facilitar su traslado a los hospitales se desplegaron 72 ambulancias. Los heridos fueron distribuidos entre varios centros médicos de ambas gobernaciones. En concreto, 87 personas fueron trasladadas al Hospital Central de Al Wasta, en Beni Suef; otras 34 llegaron al Hospital Central de Al Ayat y once fueron ingresadas en el Hospital Central de Atfí, estos dos últimos en Guiza. El recuento de estos traslados incluye a los siete fallecidos.

Más de 70 heridos ya han recibido el alta

La evolución de los afectados ha permitido que 71 personas hayan podido abandonar ya los centros hospitalarios tras recibir asistencia médica. De ellas, 61 fueron dadas de alta en el Hospital Central de Al Wasta y otras diez en el Hospital Central de Al Ayat.

Además, once pacientes han tenido que ser derivados al Hospital Universitario de Beni Suef y al Hospital Especializado de Beni Suef para continuar con sus tratamientos.

Por el momento, 43 personas permanecen ingresadas. De ellas, 23 se encuentran en el Hospital Central de Al Ayat, trece en el de Al Wasta y otras siete en el Hospital Central de Atfí.

Contusiones, fracturas y heridas en la cabeza

El Ministerio de Sanidad egipcio ha detallado que entre las lesiones sufridas por los pasajeros predominan las contusiones y las abrasiones. También se han registrado fracturas en las extremidades, la pelvis y las vértebras, además de heridas en la cabeza y el rostro y traumatismos en el tórax y las costillas.

Las autoridades sanitarias han asegurado que mantienen una vigilancia permanente sobre el estado de los afectados y que están proporcionando atención médica a todos ellos. El último comunicado ministerial actualiza así el balance del accidente ferroviario, que deja al menos siete víctimas mortales y 125 heridos.