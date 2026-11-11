Más de 5 millones viven bajo el dominio del narcotráfico y las milicias en Río de Janeiro

Más de cinco millones de personas viven en territorios dominados por organizaciones dedicadas al narcotráfico o por milicias en el estado brasileño de Río de Janeiro, según un estudio del Instituto de Seguridad Pública (ISP) divulgado este miércoles y que identificó 1.530 zonas de actuación de estos grupos criminales.

El estudio, elaborado a lo laro de 2025, señala que estas áreas ocupan una superficie de 614,3 kilómetros cuadrados y albergan a 5,1 millones de habitantes, aproximadamente un tercio de la población del estado.

El Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil, es el grupo con mayor presencia territorial, con 779 zonas identificadas (el 50,9 % del total), en las que viven cerca de tres millones de personas.

Las milicias, grupos paramilitares que ejercen control territorial mediante actividades ilegales y extorsiones, actúan en 300 zonas, con 917.105 habitantes, mientras que el Terceiro Comando Puro (TCP) tiene presencia en 274 territorios donde viven 914.859 personas.

Por su parte, la facción Amigos dos Amigos (ADA) fue identificada en 91 áreas, con 221.703 habitantes.

Se trata de la primera vez que el Gobierno regional divulga datos sobre la extensión territorial de las organizaciones criminales en Río de Janeiro, aunque el ISP ya había realizado estudios similares en 2016 y 2019, que se mantuvieron bajo secreto.

El estudio también pone de manifiesto la expansión territorial del Comando Vermelho, que durante la última década ha ido ganando presencia de forma progresiva en zonas que anteriormente estaban asociadas a organizaciones criminales rivales.

Para elaborar el mapa, los investigadores utilizaron información de las policías Militar y Civil, realizaron visitas de campo y sobrevuelos con drones, y recopilaron datos de la Operación Barricada Zero, un dispositivo policial contra las barreras levantadas por las organizaciones criminales para impedir el acceso a ciertas favelas.

Sin embargo, el instituto advierte de que las cifras de 2025 no son directamente comparables con las de los estudios anteriores debido a las mejoras metodológicas y a la incorporación de nuevas fuentes de información.

La publicación del estudio se enmarca dentro de los planes estratégicos del Gobierno regional para la recuperación territorial y el desarrollo económico y social del estado.