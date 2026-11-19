La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha condenado este jueves a Birmania por cometer un delito de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en el marco de las campañas militares ejecutadas entre 2016 y 2017 en el estado de Rajine, una ofensiva que dejó cerca de 10.000 muertos y provocó una crisis humanitaria sin precedentes en la región.

En la lectura del fallo, el juez Yuji Iwasawa ha concluido que miles de civiles rohingyas fueron "asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza" en 2017. Aunque el tribunal reconoce que previamente se produjeron ataques de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) contra puestos fronterizos y civiles, subraya que la respuesta militar excedió cualquier marco legal: "Es razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida".

El papel de Aung San Suu Kyi y el Ejército

La sentencia señala directamente a las fuerzas de seguridad de Myanmar en una etapa en la que el país operaba bajo un sistema de poder compartido entre la junta militar y el Gobierno civil de la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderado de facto por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi —detenida años después tras el golpe de Estado militar de 2021 y cuya gestión de esta crisis ya había generado una fuerte controversia internacional— y presidido por Htin Kyaw.

Según los magistrados de La Haya, las pruebas acreditan que las tropas birmanas participaron en ejecuciones sumarias y asesinatos indiscriminados de población civil, perpetraron actos generalizados de violencia sexual y agresiones extremas contra menores de edad, incendiaron sistemáticamente aldeas y viviendas de la comunidad rohingya y atacaron a los civiles que huían en masa hacia la frontera con Bangladesh durante el punto álgido de la ofensiva en agosto de 2017.

Discriminación y discurso de odio

El fallo responde a la demanda presentada por Gambia, a quien correspondía demostrar que la intención genocida era la única inferencia razonable de los hechos conforme a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

En su argumentación, la CIJ destaca que los rohingyas constituyen un grupo diferenciado con identidad y lengua propias que ha sufrido durante décadas una erosión progresiva de sus derechos. El tribunal apunta que el Ejército fomentó el discurso de odio y la hostilidad contra una población a la que Birmania niega la ciudadanía, dejando a sus miembros en una situación de extrema vulnerabilidad. Asimismo, reprocha a las autoridades birmanas su negativa a facilitar el acceso a testigos y su absoluto fracaso a la hora de investigar las atrocidades.

La escalada represiva, iniciada en octubre de 2016 y recrudecida en agosto de 2017, forzó el éxodo de unas 700.000 personas hacia el vecino Bangladesh. En la actualidad, más de un millón de refugiados rohingyas apátridas malviven distribuidos en más de una treintena de campamentos en el distrito bangladesí de Cox's Bazar.