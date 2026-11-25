El régimen totalitario de Pekín ha puesto en marcha un nuevo movimiento de control interno al más alto nivel. El secretario general del PCCh en Shanghái y miembro del Politburó, Chen Jining, está siendo investigado de forma oficial por presuntas irregularidades. Se trata de una figura que hasta ahora figuraba en las quinielas como uno de los líderes llamados a integrar la futura dirección del país como sustituto de Xi Jinping, un ascenso que queda truncado por la maquinaria sancionadora del partido único.

A través de un escueto despacho difundido anoche, la agencia estatal Xinhua comunicó que el dirigente incurrió en supuestas "graves violaciones de la disciplina y la ley", el habitual eufemismo que utiliza la dictadura para encubrir acusaciones de corrupción y justificar la eliminación política de cuadros incómodos. El caso se encuentra bajo la tutela directa de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y de la Comisión Nacional de Supervisión, los dos brazos ejecutores empleados por la cúpula comunista para purgar sus filas.

Chen, de 62 años, lideraba la poderosa delegación shanghainesa desde octubre de 2022 y formaba parte del selecto Politburó. En la jerarquía comunista, el mando de esta metrópoli económica ha operado tradicionalmente como un trampolín hacia el poder supremo, tal como demostraron en su momento figuras históricas como Jiang Zemin o el propio Xi Jinping antes de erigirse en líder indiscutido.

Este movimiento judicial y político se produce en pleno vacío sucesorio, cuando Xi ha desmantelado cualquier contrapeso y mantiene bloqueado cualquier relevo claro de cara al XXI Congreso del PCCh, fijado para el otoño de 2027. Chen se convierte así en el cuarto miembro del Politburó elegido en 2022 que resulta defenestrado, tras las caídas de los generales He Weidong y Zhang Youxia, así como del alto cargo Ma Xingrui, evidenciando una purga sistemática que no distingue entre el estamento civil y el aparato militar.

Con una sólida formación técnica como ingeniero, Chen se doctoró en el prestigioso Imperial College de Londres y fue rector de la Universidad de Tsinghua, además de ministro de Protección Ambiental y regidor en la capital china. Sin embargo, su trayectoria técnica no le ha protegido del endurecimiento disciplinario aprobado tras el reciente quinto pleno del XX Comité Central. Por su parte, la prensa afín al régimen en Shanghái se apresuró este martes a publicar editoriales de lealtad inquebrantable a Xi y a cerrar filas con la consigna de tolerancia cero, una retórica que en la práctica afianza el poder unipersonal del mandatario.