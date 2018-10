Indignación en Israel con el Real Madrid por recibir con honores a la delicuente y filoterrorista Ahed Tamimi

Parecía destinado a ser un acto más sin especial trascendencia: se recibe a un personaje famoso y se le hace entrega una camiseta, pero desde el pasado viernes destacados responsables políticos israelíes, medios de comunicación e incluso el embajador en España han criticado con dureza al Real Madrid.

La razón es que este acto, que contó con la participación de Emilio Butragueño, fue la entrega de una camiseta a Ahed Tamimi, la adolescente palestina que ha saltado a la fama internacional al ser condenada a ocho meses de prisión por abofetear a soldados israelíes en repetidas ocasiones.

La noticia apareció el pasado viernes en Marca, aunque curiosamente es imposible encontrarla ahora en la propia página web del Real Madrid, como tampoco fue publicada en la cuenta de Twitter del club.

La crónica del diario deportivo, firmada por dos periodistas y es probable que a partir de información proporcionada por el club, Ahed Tamimi es "la menor convertida en símbolo de la causa palestina tras dar una bofetada a un soldado israelí en diciembre de 2017, con 16 años, motivo por el que pasó ocho meses en prisión".

Tamimi y su madre entraron a la cárcel al mismo tiempo. La condena fue fruto de un acuerdo judicial en virtud del cual se declaró culpable de cuatro delitos de agresión mientras la fiscalía retiraba otros ocho. Las imágenes que le han dado la fama recogen el momento en el que comete varios de estos delitos se cometieron: la adolescente golpea repetidamente a un soldado, pateándolo y abofeteándolo, mientras el militar prácticamente no muestra ninguna reacción, con una sangre fría encomiable.

La joven lleva desde los siete años siendo usada por su familia, a la que no se le conoce otra ocupación que el activismo antiisraelí, colocándola en situaciones de riesgo físico en las que unos padres normales protegen a sus hijos en lugar de exponerlos.

La táctica ha sido exitosa y los Tamimi han aparecido en medios de comunicación de todo el mundo habitualmente en términos elogiosos, a pesar de que su activismo ha tenido una cara mucho más violenta: Ahlam Tamimi, tía de Ahed, fue condenada a 16 cadenas perpetuas por ser la cerebro de la terrible masacre de Sbarro, un atentado en el que murieron 16 personas, siete de ellas niños y otra una mujer embarazada.

Obviamente ni la propia Ahed ni su padre, también recibido por el Real Madrid, han condenado nunca aquel atentado, es más, la adolescente ha promovido en numerosas ocasiones la violencia, más allá de sus propias demostraciones violentas: poco después de su último ataque a soldados israelíes pidió públicamente en un mensaje que continuasen "los lanzamientos de piedras, los apuñalamientos y las operaciones de búsqueda de martirio", que es el término que usan los palestinos para referirse a los atentados suicidas.

La respuesta ha sido muy dura en Israel, el primero en reaccionar fue el embajador en España, Daniel Kutner, que a través de un mensaje en su cuenta de Twitter explicaba que Tamimi es "una defensora de la violencia y el terror" y que recibirla es alentar "la agresión y no el diálogo". "Hoy no voy a Bernabéu, concluía su mensaje.

Ahed Tamimi no es una luchadora pacífica sino una defensora de la violencia y el terror. Las instituciones que la recibieron y festejaron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos.

Hoy no voy al Bernabéu.@realmadrid @PSOE