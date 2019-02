Enfado y tristeza en la comunidad judía por el mensaje antisemita en los Goya: "Es un discurso del odio"

El documental Gaza, premiado con el Goya al mejor cortometraje en la XXXIII edición de los Premios Goya 2019, de los directores Julio Pérez del Campo y Carlos Bover, ha levantado ampollas entre la comunidad judía en España. El discurso cargado de antisemitismo de Pérez del Campo señalaba a los israelíes y los acusaba de tener hostigados a los palestinos en la Franja de Gaza:

"Dedicado a Todas las personas que han mantenido la lucha del pueblo palestino. Desde el mundo de la cultura no debemos legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, (ovación), no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión no, viva la lucha del pueblo palestino".

Discurso del odio en los #goyas2019. De haberse celebrado los Goya en Gaza a @educasanova12 le habrían colgado de una grúa según el código legal aún vigente en la Franja de Gaza. Pero denunciar este y otros crímenes de Hamás no te hace ganar premios, ni subvenciones. pic.twitter.com/OIiEDGlC4X — @DavidYabo) February 2, 2019



Pero, "¿quiénes vulneran realmente los derechos humanos?" Es lo que se pregunta María Royo, responsable de prensa de la Federación oficial de Comunidades Judías de España (FCJE), que comenta a este diario el malestar e indignación de los judíos españoles por una gala de los Goya que aprueba y ovaciona mensajes antisemitas como el de autor del corto Gaza: "Es un discurso de odio que aleja la paz aún más entre palestinos e israelíes y, además, si tanto te preocupan los derechos humanos ¿qué pasa con Siria, Venezuela o Corea del Norte? ¿Por qué no dijeron nada sobre estos países?

Royo, además, señala a los autores del documental de ofrecer una visión absolutamente sesgada y manipulada de la realidad de Gaza. "Si tan preocupados están por el bienestar de los palestinos ¿por qué no aparece ni una sola vez en el cortometraje la acción de Hamas, el grupo terrorista que gobierna en Gaza? Nuestra comunidad sabe que estos directores de cine tienen una postura completamente partidista", revela.

Cineasta y secretario de Podemos

Bien cierto es que razón no le falta a la responsable de prensa de la FCJE. En el currículum público del cineasta que pronunció la proclama antijudía en los Goya, aparece como secretario de comunicación de Podemos en Castilla la Mancha, y jefe de gabinete del vicepresidente segundo, José García Molina, también de Podemos.

A su vez, creó una productora hace dos años, El Retorno Producciones, la misma empresa audiovisual que realizó el minidocumental sobre Gaza. De especial relevancia es que uno de los clientes principales de esta productora es la televisión pública autonómica de Castilla La Mancha, y así se puede comprobar en la propia página web del realizador ganador de un Goya.

Hay que decir que el empresario audiovisual de Podemos, no se quedó ahí en su rechazo a los judíos, también llamó al boicot de Israel en Eurovisión siendo aclamado, una vez más, por el público. Esto, tampoco ha sentado nada bien en Israel. El portavoz de la embajada israelí en España, Yoav Katz, transmite a Libertad Digital, la indignación por este tipo de alegatos públicos que nada tienen que ver con una situación que ellos mejor que nadie conocen: "Desde el año 2006, la organización terrorista Hamás es quién gobierna y gestiona la Franja de Gaza. Es triste que esa organización terrorista secuestre a su pueblo y lo hace por sus intereses radicales y terroristas. Lamentablemente, el documental no refleja esa realidad de la zona, no menciona la responsabilidad que tiene Hamás, no dicen nada sobre el hecho de que hay un conflicto interno de liderazgo palestino, entre Ramala y Hamás, y por eso, el pueblo palestino en Gaza está sufriendo. Pero claro, hacer un documental sobre esta situación no ganaría ningún premio", se queja el diplomático israelí.

Israel en Eurovisión

Con respecto al asunto de Eurovisión, Katz deja claro que Israel "es un país democrático y abierto que respeta los derechos humanos universales" e "invita a los españoles a que los acompañen". En este sentido, el embajador defiende los valores de Israel y el "respeto por las libertades y minorías", en contraposición con la situación a la que viven en la franja de Gaza, mujeres y homosexuales.

De hecho, Israel fue uno de los primeros países en enviar al Festival de Eurovisión a un cantante transexual en 1998. Era Dana International, Sharon Cohen, anteriormente llamado Yaron Cohen, en honor a su tío que murió en asesinado en un ataque terrorista.

Yoav Katz echa de menos un tratamiento informativo sobre Israel más justo con la sociedad abierta que representan: "Me gustaría ver más artículos equilibrados que ofrezcan diferentes opiniones sobre Israel como todo lo bueno que está haciendo mi país en el mundo. Por ejemplo, sobre los adelantos en tecnología, ciencia, cultura de innovación y emprendimiento, o nuestros excelentes sistemas de salud y educación. También, colaboramos con la OCDE y la Agencia del Desarrollo y la Cooperación, de esto apenas se cuenta o se sabe", concluye.

Polémica también entre partidos

En este sentido, el político de Ciudadanos, Toni Cantó, hizo referencia a las libertades personales de la sociedad de Israel frente a la opresión hacia mujeres y gays que la ley islámica impone a través de Hamás en Gaza.

A mí se me escapa por qué mis compañeros de profesión aplauden un boicot al único país de la zona que respeta los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBi. https://t.co/IjgrYVcmGf — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 3, 2019

Por estas cuestiones, le llovieron críticas al presidente balear del Partido Popular, Biel Company, quién felicitó en su cuenta de Twitter a los ganadores del Goya.