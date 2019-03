Argelia, Zambia, Vietnam, Venezuela, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Iraq, Egipto o Bolivia son alguno de los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo en el que no hay dictadura que no tenga cabida y en el que, tal y como vemos, respetar los derechos más básicos en tu propio país no es requisito para poder criticar a otros países por agresiones, reales o ficticias, a esos mismos derechos.

El organismo fue creado en 2006 y, a tenor de la lista de resoluciones que ha publicado desde entonces, parece claro que más que velar por los derechos humanos su objetivo es atacar a un país concreto de los que forman parte la ONU: Israel. Y no crean que es una exageración: Israel ha sido protagonista de 7 de esas resoluciones, nada más y nada menos que dos más que… ¡el resto del mundo!

Corea del Norte, por ejemplo, sólo ha tenido dos resoluciones en su contra, las mismas que Irán y una más que Siria. China, Venezuela, Qatar o Rusia, por poner sólo unos ejemplos, aún no han estrenado su casillero.

Otro informe contra Israel

En mayo del año pasado este Consejo creó una comisión de investigación internacional para estudiar los presuntos crímenes que Israel habría cometido en los disturbios organizados por Hamás en la frontera con Gaza.

Esta comisión estaba formada por tres expertos en derechos humanos: el argentino Santiago Canton, la bangladeshí Sara Hossain y la keniata Kaari Betty Murungi, que han presentado su informe en los últimos días y es, aunque esto no sea desde luego una sorpresa, durísimo contra Israel.

En él hay una serie de graves acusaciones como que se "asesinó" a civiles que no participaban en las demostraciones y que, en general, se hizo un uso "no proporcionado" de la fuerza.

El informe ha generado la esperable polémica y un considerable rechazo en Israel y también en otros ámbitos. El propio Gobierno israelí ha comentado a través de un portavoz del Ministerio de Exteriores, que el Consejo de la ONU se convierte con esto en "cómplice del terror al negar el derecho de Israel a la defensa propia".

Los ‘olvidos’ de la ONU

Resulta especialmente interesante la respuesta al respecto que ha hecho pública la ONG UN Watch (algo así como Vigilando la ONU) que señalaba gravísimas carencias del informe como, especialmente por lo que se refiere a el papel de Hamás -que recordemos que es una organización terrorista- tanto en la organización como en la promoción de las marchas en la frontera y, especialmente, en su desarrollo extraordinariamente violentos. Y tampoco se recoge otro elemento que para UN Wacht es fundamental: cómo la propia Hamás -que mantiene un gobierno totalitario que controla hasta el último elemento dentro de la Franja de Gaza- tenía un papel directo en el lanzamiento de artefactos incendiarios a territorio israelí.

No son los únicos ‘olvidos’ del informe, que a juicio de muchos no recoge con suficiente claridad la naturaleza extremadamente violenta de los disturbios, que incluso en ocasiones intentaban romper la línea fronteriza y entrar en territorio israelí, incluso clamaban que pretendían "establecer una ciudad allí porque esas tierras son nuestras", tal y como decían los propios alborotadores.

Son sólo parte de las críticas de a informe que incluso llega a calificar como "festivas" unas manifestaciones en las que se tiraban piedras, se lanzaban artefactos incendiarios al otro lado de la frontera e incluso se disparaba al otro lado de la valla que separa ambos territorios.

Votación en la ONU: ¿qué va a hacer España?

El informe se votará este viernes en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que podría darle una aprobación definitiva de la que cabría esperar incluso consecuencias legales.

Algunos países como el Reino Unido ya han anunciado su voto en contra, de hecho Gran Bretaña incluso ha recomendado a los demás miembros del organismo que rechacen el informe. Austria y Dinamarca, por su parte, también han dicho que votarán en contra. España, sin embargo, no ha anunciado el sentido de su voto y, de hecho, algunas fuentes diplomáticas aseguran a Libertad Digital que se habría valorado apoyar el informe.

Desde este periódico hemos preguntado por el sentido de este voto a la Oficina de Información Diplomática, que ha asegurado que en la tarde de este jueves no se había tomado una decisión: "La Unión Europea en su conjunto coordina su posición respecto a estos textos" se ha comentado desde el departamento de comunicación de la OID: "Sobre algunos de ellos, las negociaciones todavía están en marcha y no se ha tomado, por lo tanto, una decisión al respecto".

Expertos en política israelí han asegurado a este periódico que un posicionamiento en contra de Israel en esta ocasión "podría tener consecuencias importantes en las relaciones bilaterales", especialmente si España es la única democracia occidental en votar en ese sentido. Estos mismos expertos comentaban que el momento político israelí, en mitad de una disputada campaña electoral, hace más probable una respuesta dura, y citaban lo sucedido cuando se aprobó en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución 2334 sobre los asentamientos y Netanyahu suspendió relaciones con una docena de países, entre ellos, precisamente, España.