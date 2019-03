Rectificación de Gonzalo Boye

"En relación con la noticia aparecida el pasado 17 de marzo de 2019 bajo el título "Un informe destapa la conexión directa entre ONG palestinas y los grupos terroristas", la dirección de Libertad Digital se retracta públicamente de las manifestaciones vertidas en el mismo hacia mi persona por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes. En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos, solicitando que se elimine mi nombre y apellidos y se me desvincule de cualquier organización terrorista, quedando la publicación en los siguientes términos:

"Muchas de estas organizaciones, todas ellas perfectamente legales, mantienen contactos y relaciones con España".