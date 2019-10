Turquía inicia una ofensiva militar contra los kurdos en el norte de Siria

El Ejército de Turquía ha iniciado, bajo el nombre de ‘Operación fuente de paz’, una ofensiva militar en el norte de Siria contra las milicias kurdas, según ha anunciado este miércoles el mandatario otomano, Recep Tayyip Erdogan, a través de Twitter. El ataque se ha realizado de forma conjunta con el Ejército Nacional Sirio, el nombre que recibe actualmente el antiguo Ejército Libre de Siria que trató de derrocar al presidente sirio, Bachar Al Asad.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

El presidente turco ha precisado que la operación se dirige tanto contra el grupo yihadista Estado Islámico como contra las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG), que dominan el noreste de Siria, y que habían recibido hasta esta semana el respaldo de Estados Unidos. "Preservaremos la integridad territorial de Siria y liberaremos a las comunidades locales de las garras de los terroristas", agregó el mandatario, en referencia al YPG.

La ofensiva se inició poco después de que Erdogan agradeciese en una conversación telefónica a su homólogo ruso, Vladímir Putin, su "postura constructiva" ante la ofensiva turca. La intención del Ejecutivo de Ankara es hacerse con el control una franja adyacente a su frontera con Siria, dentro del propio país vecino, de aproximadamente 32 kilómetros de ancho por 480 kilómetros de largo, desde el río Éufrates hasta Iraq.

Ese territorio está dominado en la actualidad por las YPG, que han conseguido establecer una administración local de facto que preocupa a Turquía porque considera que esta organización kurda está vinculada directamente con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización política ilegal en el partido otomano y que dirige un grupo terrorista que atentan indiscriminadamente en suelo turco.

Pocos minutos después del anuncio de Erdogan, los cazas de combate turcos han empezado a bombardear la ciudad de Ras al Ayn, en el noreste de Siria, en lo que parecen los preparativos de la planificada ofensiva terrestre. La cadena CNNTürk ha estado mostrando durante esta tarde la imagen de columnas de humo procedentes de la ciudad fronteriza, controlada por las YPG, y asegura que se oye un continuo sobrevuelo de cazas.

Las milicias kurdas han confirmado que los aviones turcos han bombardeado "intensivamente" al menos cuatro ciudades situadas en el norte de Siria y que habría víctimas entre la población civil. "Bombardeo intensivo por aviones turcos en posiciones militares y áreas civiles en Tal Abyad, Serê Kanye (Ras al Ain), Qamishli y Ain Issa", indicó el Centro de Coordinación y Operaciones Militares de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos.

"Dos civiles perdieron la vida y otros dos resultaron heridos en ataque aéreo turco contra la aldea de Misharrafa, en el oeste de Ras al Ain", apuntan. En la red social Twitter se pueden ver algunos vídeos grabados en estas poblaciones en las que se ven caravanas de vehículos de ciudadanos que tratan de salir de las mismas para no verse atrapados por los bombardeos y una más que posible ofensiva terrestre turca.

La respuesta kurdosiria, aunque tímida, ya se ha producido. Tres obuses han impactado, sin causar víctimas, en dos localidades turcas en la zona fronteriza turca. Dos proyectiles de mortero lo hicieron en la ciudad de Ceylanpinar, situada frente a la siria Ras al Ain. Al mismo tiempo, un edificio en la localidad turca de Nusaybin fue alcanzado por un proyectil lanzado desde la ciudad siria de Qamishli, también sin causar víctimas, señala la agencia turca Demirören.

El presidente Donald Trump ha arremetido poco después del inicio de la ofensiva contra las críticas que ha recibido por su decisión de retirar las tropas estadounidenses del noreste de Siria, de la zona que está siendo atacada por Turquía en estos momentos, diciendo que está centrado en la "gran imagen" que no incluye la participación estadounidense en "estúpidas guerras interminables" en el Medio Oriente.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE.....