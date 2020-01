Irán ataca con misiles balísticos dos bases militares en Irak con tropas de Estados Unidos

Oriente Medio puede estar al borde de la guerra. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán ha lanzado durante la madrugada de este miércoles un ataque combinado contra al menos dos bases militares en Irak en la que se encuentran desplegados militares de Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce si se han producido pérdidas humanas o materiales.

Los ataques han tenido como destino la base de Ansi Al Asad, ubicada en la gobernación de Anbar (en la frontera con Siria y Jordania) y la de Erbil, capital de la gobernación del Kurdistán. Según las primeras informaciones, contra las mismas habrían impactado al menos una docena de misiles balísticos, según han informado fuentes del Pentágono estadounidense, que ha confirmado que el ataque proviene desde territorio iraní.

The following statement is attributed to @ChiefPentSpox: At approximately 1730 EST on Jan. 7, Iran launched at least a dozen ballistic missiles against U.S. military & coalition forces in Iraq.