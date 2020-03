Netanyahu gana, "contra viento y marea", las elecciones en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha proclamado este martes su "gigantesca victoria" en las elecciones de Israel y ha prometido formar un gobierno "fuerte y estable" con sus aliados, los ultraortodoxos Shas, Judaísmo Unido de la Torá y Yamina, tal y como recoge Europa Press.

"Esta noche es una victoria gigantesca", ha dicho Netanyahu ante los seguidores de su partido, el Likud, al tiempo que ha asegurado que ya ha mantenido conversaciones con sus partidos aliados y ha insistido en la necesidad de superar el bloqueo político. "Debemos evitar más elecciones. Es hora de sanar las grietas. Es hora de la reconciliación", ha aseverado.

"Mañana, después de dormir un poco, nos reuniremos (con el Shas, Judaísmo Unido de la Torá y Yamina) para formar un gobierno fuerte y estable, un buen gobierno para Israel", ha afirmado, haciendo hincapié en la "gran victoria" que los resultados de los comicios suponen para el bando de la derecha de Israel.

En este contexto, ha señalado que pretende "ser el primer ministro de todos los ciudadanos de Israel, todos los votantes de derecha, los votantes de izquierda, los judíos y los no judíos, todos los sectores y todos los géneros", según ha recogido el diario local The Times of Israel. "Esta victoria, esta vez, es aún más grande y dulce, porque es una victoria contra viento y marea", ha remachado.

Por otro lado, el primer ministro israelí también ha aludido a algunas de sus promesas electorales, como la soberanía en algunas partes de Cisjordania, la "histórica alianza" con Estados Unidos, la paz con más países árabes y musulmanes y "eliminar la amenaza iraní".

"Hemos desarrollado conexiones que nunca hemos tenido con líderes mundiales. Eso incluye muchos, muchos líderes, tantos que no podéis imaginar, en los mundos árabe y musulmán", ha dicho, antes de enumerar Omán, Sudán, Chad, Azerbaiyán y Kazajistán. "Cuando digo que lograremos un acuerdo de paz con más países árabes y musulmanes, no estoy hablando de la nada", ha zanjado.

Resultados "idénticos" a los de abril

Por su parte, el candidato a primer ministro por Azul y Blanco, Benny Gantz, ha asegurado que los resultados de las elecciones son similares a los de abril, cuando Netanyahu no pudo formar gobierno.

"Al final del día, los resultados pueden ser idénticos en significado político que los resultados de abril del año pasado", ha apuntado Gantz ante sus partidarios. De forma paralela, ha llamado a permanecer en "lucha" y a no perder la esperanza para formar gobierno. "Todavía estamos en esta lucha, y aún podemos formar un gobierno de unidad", ha afirmado, aunque también ha reconocido "decepción y dolor" por los resultados.