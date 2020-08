Israel firma un acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos y paraliza la anexión de zonas de Cisjordania

El Gobierno de Israel ha firmado un acuerdo para normalizar relaciones con Emiratos Árabes Unidos en el marco del cual ha accedido a no anexionar las zonas de Cisjordania que tenía previsto declarar bajo soberanía israelí. El pacto ha contado con la mediación de la Administración de Estados Unidos, que lo ha calificado de "histórico".

El presidente norteamericano, Donald Trump, que ha difundido el comunicado en su cuenta de Twitter, ha asegurado que el acuerdo es un "enorme avance". "¡Histórico acuerdo de paz entre dos grandes amigos!", ha dicho Trump en uno de sus mensajes en dicha red social.

