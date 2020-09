Bahréin se convierte en el segundo país árabe que establece relaciones con Israel en un mes

Durante las siete primeras décadas de su existencia Israel sólo logró firmar acuerdos de paz y establecer relaciones con dos países árabes: sus vecinos Egipto y Jordania. En los últimos 30 días ha igualado esa marca al establecer relaciones primero con los Emiratos Árabes Unidos -el pasado 13 de agosto- y este viernes con otra de las monarquías del golfo Pérsico, es este caso con el pequeño estado de Bahréin.

Como ocurriese hace un mes, ha sido el presidente estadounidense el que ha anunciado que los gobiernos de Israel y Bahréin han alcanzado un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas, económicas y de cualquier otro tipo. Trump ha publicado en su cuenta en la red social Twitter un comunicado tripartito con el anuncio, que contempla que ambos países "establezcan relaciones diplomáticas completas", algo que ha sido descrito como "un hito histórico para ahondar la paz en Oriente Próximo" y que, sin ninguna duda, lo es.

"Abrir un diálogo directo entre estas dos sociedades dinámicas y economías avanzadas mantendrá la transformación positiva de Oriente Próximo e incrementará la estabilidad, seguridad y prosperidad en la región", añade el texto.

Joint Statement of the United States, the Kingdom of Bahrain, and the State of Israel pic.twitter.com/xMquRkGtpM