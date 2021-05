Dos israelíes y una veintena de palestinos han muerto en la última escalada de violencia provocada por las organizaciones terroristas en Gaza, que han lanzado cientos de proyectiles sobre territorio israelí en las últimas 24 horas. La situación ha ido degenerando, como es habitual, a partir de unos disturbios callejeros.

El próximo día 22 de mayo estaba previsto que se celebrasen las primeras elecciones legislativas palestinas en 15 años y medio, ya que las anteriores tuvieron lugar en enero de 2006, nada más y nada menos. A esta primera convocatoria debía seguir, al menos en teoría, una elección presidencial que también sería la primera desde 2005, cuando Mahmud Abás fue elegido.

Tres lustros para celebrar unas elecciones son la mejor muestra de que a nadie entre las distintas facciones palestinas -enfrentadas a muerte entre sí y manteniendo dos gobiernos diferentes en Gaza y Cisjordania- les interesaba excesivamente el paso por las urnas, pero además la jornada electoral no tendrá lugar, al menos por ahora: el pasado día 30 Abás la pospuso sin fecha.

Según no pocos analistas esta tensión electoral y el frenazo decidido unilateralmente por Abás son una de las razones últimas de la escalada de violencia que se está viviendo en Israel en los últimos días y que en las últimas horas ha alcanzado un nivel de enfrentamiento muy elevado: las organizaciones terroristas palestinas han lanzado cientos de cohetes sobre Israel en menos de un día e Israel ha respondido con decenas de ataques aéreos.

Los analistas también señalan que la situación se había vuelto propicia para que Hamás tratase de ganar protagonismo dada no sólo la debilidad de su rival en el campo palestino, la ANP, sino también en su otro gran enemigo: Israel, con una situación política extremadamente compleja tras lo que parece un nuevo fracaso para formar gobierno después de haber celebrado las cuartas elecciones en dos años.

Como suele ser habitual en este tipo de crisis la situación ha ido degenerando a partir de unos primeros disturbios callejeros, que en esta ocasión tuvieron lugar por el desalojo de unas familias árabes de una barriada en Jerusalén Este. La historia detrás de estos desalojos, que hay que recordar que llegan después de un larguísimo proceso legal y que aún están pendientes de la decisión de la Corte Suprema de Israel, se remonta a algunos de los episodios más turbulentos de las relaciones entre árabes e israelíes.

Una explicación concisa (pueden profundizar más en el asunto en este artículo en inglés) es que se trata de una zona en la que se encuentra la tuba de un venerado sumo sacerdote del siglo III antes de Cristo y que siempre estuvo habitada por judíos. Cuando se estableció como un barrio en 1865 los vecinos eran hebreos y en 1875 una organización religiosa compró buena parte de las tierras.

Esta situación se mantuvo durante décadas, pero ya hacia el final del Mandato británico de Palestina los árabes empezaron a presionar violentamente a las familias judías para que abandonasen la zona, ante la pasividad o la complicidad de las autoridades. Finalmente, después de la Guerra de Independencia de 1948 -que recordemos que fue el ataque de cinco países árabes contra el recién declarado estado de Israel- el área quedó, como todo Jerusalén Este, bajo dominio de Jordania, en aquel momento Transjordania. Entonces todos los habitantes judíos de la zona fueron expulsados.

Las cuatro viviendas sobre cuya propiedad está discutiendo la Justicia son, según la versión que ya han dado por buena varios tribunales, propiedad de algunas de estas familias expulsadas en 1949 que, además, disponen de documentación que lo prueba. Mientras, los palestinos que serían expulsados no habrían podido aportar documentos que probasen una compraventa legal, ya que la ley israelí les da tal posibilidad.

Alrededor de este asunto legal que iba a dirimir esta semana la Corte Suprema -un tribunal independiente que en no pocas ocasiones ha enmendado la plana al mismísimo gobierno israelí- se han empezado a producir disturbios y enfrentamientos en las calles que han ido agravándose con el paso de los días.

Algunos episodios han tenido un impacto mediático importante, como el supuesto atropello de un ciudadano israelí a varios manifestantes palestinos. En realidad, observando la secuencia concreta es evidente que se trata de un intento de linchamiento y el golpe se produce cuando el conductor, que está siendo apedreado y agredido, pierde el control en su huida.

