Un equipo de operaciones especiales de EEUU mata en Siria al líder de Estado Islámico

Un equipo de Operaciones Especiales de Estados Unidos, bajo mando del Comando Central, ha matado durante la madrugada de este jueves al líder del ISIS o Estado Islámico, Abú Ibrahim al Hashimi al Quraishi, que se encontraba en una vivienda de dos plantas a las afueras de la localidad de Atme, en la región Idlib, en el noroeste de Siria, cerca de la frontera con Turquía, un área con fuerte presencia yihadista.

El equipo militar llegó hasta la zona en helicópteros y tomó posiciones en las cercanías de la casa, que se encontraba junto a uno de los campamentos de desplazados de la cuidad, que están controlados por yihadistas. En el asalto a la vivienda se produjo un enfrentamiento armado que se prolongó durante más de dos horas. Además del líder terrorista, perdieron la vida otras 12 personas, entre terroristas y acompañantes (había cuatro mujeres y tres niños).

La muerte de al Quraishi ha sido confirmada horas después por el presidente estadounidense, Joe Biden. "La pasada noche y bajo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos en el noroeste de Siria llevaron a cabo de forma exitosa una operación antiterrorista para proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados y hacer del mundo un lugar más seguro", ha manifestado.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme