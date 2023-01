Israel eleva la alerta al máximo nivel después de tres atentados palestinos en menos de 24 horas

Jerusalén se encuentra en estado de máxima alerta este sábado tras convertirse en el epicentro de dos atentados con arma de fuego en apenas 12 horas y un tercero también este sábado. Los atentados han provocado, hasta el momento, la muerte de siete israelíes y una decena de heridos. El último atentado, del que no se han reportado heridos, ha tenido lugar también este sábado en un restaurante situado en un asentamiento judío de Cisjordania ocupada, cuando un palestino ha abierto fuego contra los clientes.

El primero de estos dos atentados se produjo el viernes junto a una sinagoga y en el día de las víctimas del Holocausto. Un terrorista mató al menos a siete personas e hirió a otras diez en un ataque en el barrio de Neve Yaakov, en Jerusalén.

Se trata del atentado más mortífero desde 2011, cuando un grupo armado cruzó a Israel desde la península egipcia del Sinaí y mató a ocho israelíes.

Segundo atentado

Apenas 12 horas después, un terrorista de tan sólo 13 años ha herido a dos personas en el barrio de Silwan, cerca de la Ciudad Vieja. Uno de los heridos es un joven de 23 años en estado grave y otro un hombre de 47 con pronóstico de moderado a grave por heridas de bala por encima de la cintura. A pesar de la gravedad de su estado, sus vidas no parecen correr peligro, según el Servicio de Emergencias de la ciudad.

El terrorista menor de edad ha sido abatido y ha fallecido por los disparos efectuados por dos civiles, según han confirmado fuentes de seguridad. Los dos civiles que mataron al terrorista palestino llevaban licencia para portar armas y han recibido atención médica en el lugar del incidente, según la Policía israelí.

Alerta máxima

Estos dos brutales atentados han hecho que la autoridades eleven el nivel de alerta. "El Comisionado de Policía, el superintendente jefe Yaakov Shabtai, ordenó aumentar la alerta al más alto nivel. Desde esta mañana, los oficiales trabajan turnos de 12 horas", indicó en un comunicado la Policía.

En el mismo comunicado se solicita a la población que "informe de cualquier persona u objeto sospechoso ". "Como parte de la investigación del ataque con disparos, durante la noche (del viernes) y la mañana (del sábado), la Policía del distrito de Jerusalén arrestó a 42 sospechosos, algunos de ellos de la familia del terrorista, parientes y allegados", añadió la misma fuente.

La mayoría fueron arrestados por la noche tras un patrullaje de las fuerzas israelíes por la casa del terrorista en el Jerusalén este ocupado, para "examinar a fondo la conexión entre cada uno de los sospechosos arrestados y el terrorista que llevó a cabo el ataque, así como el alcance de su conocimiento y/o participación", explicó la Policía.

Los ciudadanos con licencia, que porten armas

Además la Policía israelí ha pedido a todos los ciudadanos con permiso que porten armas. El comisario jefe de la Policía israelí, Kobi Shabtai, ha "pedido más de una vez a la gente que tenga licencia de armas y que tenga formación para usarlas que las use cuando sea necesario y que vaya armada", según recoge el diario The Times of Israel.

"En los últimos años ha habido varios casos en los que civiles con formación y permiso han neutralizado a terroristas y evitado atentados más graves al estar cerca del lugar" de un ataque, ha añadido. "Esos ciudadanos han evitado incluso daños a civiles y a las fuerzas de seguridad en más de una ocasión", destaca el comunicado policial.