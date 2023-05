¿Qué está pasando en Gaza? Las claves de la nueva escalada entre Israel y el terrorismo palestino

El pasado día dos de mayo el que fuera portavoz de la Yihad Islámica de Palestina (YIP), Khader Adnan, moría en una cárcel de Israel tras más de 80 días en huelga de hambre y haberse negado a recibir asistencia médica.

Desde ese momento todo el mundo supo que iba a haber una nueva escalada entre el Estado hebreo y la organización terrorista, el habitual ciclo de ataques y represalias con el que Hamás y otros grupos palestinos condenan a morir a sus jóvenes cada cierto tiempo, la última vez, por ejemplo, en junio del año pasado.

Más de cien cohetes antes de la represalia israelí

Y efectivamente, tal y como los propios terroristas aseguraron que harían, durante la pasada semana lanzaron más de cien proyectiles desde Gaza a Israel, la mayoría de ellos a las zonas del sur del país que suelen sufrir estas oleadas de bombardeos.

La respuesta israelí se hizo esperar en esta ocasión algo más de lo habitual, pero al final también llegó: en la madrugada del día ocho las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) lanzaban la operación Escudo y Flecha en la que bombardeos selectivos eliminaron a tres altos responsables de la YIP: el comandante de la región norte en la Franja de Gaza, Khalil Bahitini, el máximo responsable operativo de los atentados en zonas de Israel como Judea y Samaria, Tarek Ezz al-Din, y el secretario del consejo militar de la organización, Jahad A’nam.

De hecho, en un encuentro virtual con periodistas europeos organizado por la asociación Europe Israel Public Affairs (EIPA) el portavoz internacional de la IDF, el teniente coronel Richard Hecht, explicaba que la operación estaba prevista para el sábado 6 en lugar del lunes 8, pero se suspendió en el último minuto porque se podían causar muchas víctimas inocentes: "Cada objetivo sobre el que lanzamos un bombardeo es el resultado de un proceso complejo en el que comprobamos que efectivamente es un objetivo militar y tratamos reducir los riesgos", explicaba el militar.

Aun así, la operación causó varias víctimas civiles, entre ellos cuatro niños, algo que por desgracia suele ocurrir porque las diferentes organizaciones terroristas palestinas mezclan sus infraestructuras militares en el espacio civil, precisamente para ponerle las cosas más difíciles a Israel.

Y ahora… más de 200 cohetes en un día

En el mismo encuentro anteriormente citado Richard Hecht explicaba casi en directo lo que estaba pasando en ese mismo momento: "Sólo en lo que llevamos de día han lanzado 270 cohetes, pero 65 han caído en la propia Gaza", comentaba, "de los que han llegado a Israel 120 ha sido en las cercanías de la Franja, 22 en Ascalón, seis en Asdod y uno ha llegado hasta Tel Aviv".

Según el militar israelí lo que está ocurriendo es responsabilidad prácticamente exclusiva de la YIP: "Hasta el momento es muy difícil saber exactamente todo lo que está pasando, puede haber cosas que no sepamos, pero lo que vemos es que se trata de una operación de la YIP".

El experto analista Kobi Michael, en cambio, destacaba en el mismo encuentro que en la Franja de Gaza "no puede hacerse nada sin el permiso de Hamás" y se mostraba convencido de que la banda terrorista que controla con puño de hierro la zona "está participando" en los ataques de YIP, "aunque sea de forma indirecta", apuntando por ejemplo a que "están cediéndoles cohetes".

No obstante, destaca que este episodio es parte de una operación que empezó en marzo de 2022 y que le ha dado a la YIP una fuerza –o al menos una visibilidad– que hasta ahora no tenían.

¿Qué es la Yihad Islámica Palestina?

Michael ha explicado también quién es la YIP y qué la diferencia de otras organizaciones terroristas palestinas y, especialmente, de Hamás. Para empezar se trata de una banda mucho más pequeña y menos compleja, en primer lugar porque no tienen aspiraciones de control político: "Son una pura organización terrorista, no aspiran a sustituir a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), sólo quieren destruir Israel, mientras que Hamás es más complicada, no es sólo una organización terrorista, hay un componente político y también religioso y pretende ocupar todo el poder en el ámbito palestino".

Además, la YIP es "un mero instrumento de Irán", mientras que Hamás tiene mucha relación con los ayatolas, pero es independiente. La YIP "no puede operar sin el soporte de Irán: reciben dinero, le ofrecen un sitio seguro a sus líderes y les dan armas a través de una ruta que va de Líbano hasta Cisjordania a través de Siria y Jordania".

Esto ha sido destacado por otro participante destacado del encuentro organizado por EIPA, el ministro de la Diáspora y de Igualdad Social, Amichai Chikli, que pedía "ser más duros" con las organizaciones como la YIP al servicio de los totalitarios iraníes.

Además, recordó que se trata "del mismo régimen que cuelga a gente en las calles sólo por manifestarse y que manda drones para matar a civiles en Ucrania", por lo que ha pedido que Europa "entienda de verdad" lo que son "estas organizaciones y la verdadera naturaleza del régimen tiránico de Irán", porque "no es sólo la guerra de Israel, es la de Europa y estaría muy bien escuchar una voz europea que respaldase a Israel tal y como está respaldando a Ucrania".

¿Qué pasa con la división en Israel?

Un aspecto importante de esta crisis es que se trata de la primera confrontación de cierto nivel a la que Israel se enfrenta en la actual situación de profunda división social en la que se encuentra el país tras el intento del gobierno de cambiar el sistema judicial que esta recibiendo una fortísima confrontación desde muchos ámbitos, incluso algunos militares.

El portavoz de la IDF aclara que en el ejército no se ha notado lo más mínimo la situación, a pesar de que miembros de algunas unidades llegaron a amenazar con no acudir a las llamadas de reservistas: "Todos a los que hemos llamado se han presentado", aseguraba, extendiéndose sobre la cuestión: "Tratamos de mantener a la IDF al margen de la política, es un consenso nacional, lo ha sido y debe seguir siéndolo".

En el plano más puramente político tampoco se ha notado la situación: "Hay un apoyo completo de la oposición a la operación", aseguraba el ministro Chikli, que además añadía que "en la esfera pública no veo desacuerdos significativos" y sólo se oponen a las operaciones "organizaciones de izquierda radical que suelen estar más cerca de los palestinos que de Israel, pero eso no es nuevo".

¿Qué va a ocurrir ahora?

La última pregunta que cabe hacerse es qué va a ocurrir a partir de ahora. Amichai Chikli se mostraba convencido de que Israel podrá hacer mucho daño a la YIP: "Estamos seguros de que van a dejar de atacar y lo van a hacer por mucho tiempo".

Para ello, parece que Israel estima que la operación va seguir y el propio Benjamin Netanyahu ha afirmado en un mensaje al país que "no ha terminado", pese a que algunos rumores durante el día hablaban de una posible tregua que, como ocurre siempre, llegaría gracias a la mediación de Egipto.

Kobi Michael sí ve un final bastante cercano para la escalada por varias razones: "La YIP está llegando al límite de sus capacidades y creo que querrán terminar antes de que su derrota sea más evidente". Además, considera que un final a corto plazo "interesa tanto a Egipto como a Israel".

Aun así, advierte que también podría ocurrir algo distinto, "que la respuesta palestina crezca en intensidad y esto obligase a Israel a una represalia todavía más dura que a su vez obligase a Hamás a intervenir, lo que nos llevaría a un escenario completamente distinto".

Eso sí, por el momento, y siempre según el experto, a los que les podría estar viniendo muy bien lo que está ocurriendo es, precisamente, a Hamás: "Están muy contentos con el ataque a la YIP, para ellos son un dolor de cabeza continuo, obviamente no lo dirán pero a partir de ahora militarmente la YIP será más débil" y eso hará las cosas más fáciles a la gran organización terrorista.