La vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, ha pedido en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio este lunes "que nos dejen organizarnos y limpiar el terrorismo que tenemos en nuestras fronteras", porque "ningún país normal aguanta lo que Israel aguanta". Tras los atentados de Hamás de este fin de semana, Hassan-Nahoum ha dicho que los terroristas, "esta vez, se han pasado" y ha lamentado que "la cuestión es cuándo la opinión pública –occidental–, cuando empecemos a atacar, se vuelva contra nosotros".

La vicealcaldesa de Jerusalén ha dicho que, tras la atrocidad islamista, "cada día está peor la cosa y estamos viviendo una pesadilla": "Son más de 700 muertos y se piensa que van a subir. Hay más de 2.500 heridos y, de ellos, 300 están muy mal, no se sabe si van a sobrevivir". Además, hay más de 100 secuestrados… a los que los terroristas no quieren matar y que suponen un "problema": "Quieren negociar sus prisioneros. Tenemos que negociar con la organización terrorista que más civiles ha matado en la historia de Israel. Porque ellos han venido a matar civiles inocentes: mujeres, niños, viejecitas en sillas de ruedas… les da igual".

Además, Hassan-Nahoum ha apuntado que "hay como 30/40 periodistas dando vueltas por el sur, que viven dentro de Israel". Los terroristas de Hamás cometen, en su opinión, un "crimen de guerra doble: vienen a atacar a nuestros civiles y utilizan a sus civiles para atacarnos a nosotros".

"El problema es que hay un Estado judío"

Hassan-Nahoum ha recordado que "el Parlamento no necesita aprobar nada para salir a hacer una guerra o una operación", sino el Gabinete de Seguridad y que, lógicamente, "los planes" no se pueden hacer públicos: "No se puede decir al enemigo lo que se va a hacer".

La vicealcaldesa de Jerusalén ha dicho que "el problema con este conflicto no es que no hay Estado palestino: el problema es que hay un Estado judío. Eso es todo". Ha criticado que "la gente no conoce la Historia" y ha recordado que "Israel salió de Gaza en 2005"; "¿De qué ocupación están hablando? Cuando estos energúmenos, en Europa, salen en manifestaciones y dicen ‘Del río al mar’, se refieren al genocidio de los judíos de aquí".

Sobre la postura de la Autoridad Palestina, Hassan-Nahoum ha dicho que "no pueden hablar" porque "el enemigo más grande de la Autoridad Palestina es Hamás, no nosotros": "En Judea hay un movimiento bastante fuerte de Hamás que está quitando a la autoridad de ellos. Ellos tienen un problemazo con Hamás. En 2005, cuando salimos de Gaza, Hamás fue matando a todos los de Fatah y los fueron echando".

"Se han pasado"

Además, la vicealcaldesa ha aventurado cómo reaccionará la opinión pública mundial a su defensa. En su opinión, la ecuación es la siguiente: "Nos atacan, tenemos un poquito de empatía del mundo uno o dos días, nos defendemos, la opinión pública se vuelve contra nosotros". Sin embargo, los terroristas, "esta vez, se han pasado": "Gente joven en un festival de paz, Dios sabe cómo están tratando a esas niñas, violándolas… Se han pasado. La cuestión es cuándo la opinión pública, cuando empecemos a atacar, se vuelva contra nosotros".