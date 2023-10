Hallan 40 bebés asesinados y decapitados en un kibutz atacado por Hamás

Autoridades israelíes han permitido a la prensa visitar uno de los escenarios del horror vivido en Israel el pasado sábado: tras trascender que terroristas de Hamás mataron a casi 300 personas en un festival por la paz, este martes se han conocido las atrocidades cometidas contra las familias que vivían en el kibutz de Kfar Aza.

Tras acabar con los terroristas que llegaron hasta allí y otros pueblos de la zona, muy próxima a la frontera con Gaza, y asegurar el territorio, los militares israelíes están entrando en las viviendas que fueron asaltadas, algunas de ellas también incendiadas. Están hallando decenas de cadáveres, familias enteras incluyendo mujeres y niños. En un testimonio escalofriante, periodistas testigos de los trabajos explican que se han encontrado los cuerpos de 40 bebés asesinados, decapitados mientra dormían.

La prensa ha sido autorizada hoy a acudir a la zona en medio de enormes medidas de seguridad y asistir a los trabajos de los militares en la extracción de los cadáveres de las viviendas. Según una reportera, los soldados no encuentran palabras para describir lo que están viendo: "Familias asesinadas en sus camas, bebés decapitados (…) Dicen que nunca han vivido nada como esto".

"Esto no es una guerra, no es un campo de batalla. Esto es una masacre, es terrorismo", ha dicho ante los periodistas el general Itai Veruv, explicando que "nunca había visto nada así en su vida. Es algo que imaginábamos de lo que nos contaban nuestros abuelos de los pogromos en Europa. Pero no algo que haya ocurrido en la historia reciente".

"Las puertas de las casas abiertas y los cuerpos todavía dentro", cuenta la periodista en un espeluznante testimonio de lo que se ve en el poblado israelí y en el que relata cómo decenas de terroristas llegaron al pueblo desde la cercana Gaza armados con "granadas, cuchillos" para asesinar a civiles en sus propias viviendas.