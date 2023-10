¿Qué va a ocurrir ahora en la Franja de Gaza? Así va a ser la guerra

El horrendo atentado de Hamás ha llevado a Israel a una guerra que no buscaba pero en la que va a tener que hacer un esfuerzo considerable. Lo más probable es que la campaña de bombardeos que ya ha empezado se prolongue durante algunos días más, pero al contrario de lo que ocurre más habitualmente, eso no será todo.

En la mayor parte de las ocasiones anteriores a Israel le ha bastado con bombardear las infraestructuras de Hamás para debilitar lo suficientemente a la banda, sin tener que asumir los altísimos costes, sobre todo en vidas humanas, de la invasión terrestre.

Pero esta vez no basta con eso: ahora Israel va a intentar destruir completamente a Hamás y, por desgracia, eso no se puede hacer desde el aire. Además hay otro factor que tener en cuenta: las decenas de secuestrados por los terroristas, a los que los israelíes no van a dejar atrás estén vivos o muertos.

En definitiva, lo previsible es un conflicto largo, en el que ambas partes sufran un número elevado de bajas –afortunadamente muchas más del lado de los terroristas– y que llevará un nivel desconocido de destrucción a la Franja de Gaza.

Condiciones todas que harán más difícil que se mantenga el pusilánime apoyo occidental a Israel, un facto importante aunque no decisivo, y que por supuesto aportará más inestabilidad a un panorama geoestratégico cada día más complicado.