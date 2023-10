La embajadora de Israel advierte de que "si la población de Gaza se queda, muchos van a morir y quedar heridos"

Israel ultima una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza como respuesta al ataque sufrido por el grupo terrorista Hamás hace una semana en el que asesinaron a más de mil de ciudadanos del sur del país hebreo y, además, se llevaron al territorio palestino a más de cien rehenes. En muchos países occidentales, las manifestaciones proPalestina y con gritos en favor de Hamás han elevado la tensión en torno a este conflicto. En las de España han acudido hasta miembros del Gobierno de Pedro Sánchez como Ione Belarra.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la embajadora Israel en España, Rodica Radian-Gordon, ha comentado cómo está la situación y ha asegurado que "no tenemos noticias de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza". "Hace unos días hubo noticias en Israel diciendo que parte de esos rehenes han sido encontrados muertos por soldados israelíes que llevaron los cuerpos a Israel y en los hospitales están parte de los heridos", ha añadido. "Toda la nación en Israel está en duelo. Todos estamos traumatizados y tratamos de seguir adelante", ha explicado la embajadora israelí que ha dicho que hay en marcha "muchas iniciativas para apoyar a los ciudadanos que viven en cerca de la Franja de Gaza. Treinta pueblos en el sur de Israel han sido evacuados porque tenemos que evacuar a la población civil por la guerra".

En este sentido, también ha hablado de la advertencia que Israel ha hecho a los habitantes de la ciudad de Gaza, fronteriza con el sur de Israel, antes de que comience la ofensiva terrestre contra el grupo terrorista Hamás. Rodica Radian-Gordon ha indicado que "todavía los ciudadanos en Gaza tienen tiempo para salir de la ciudad de Gaza hacia el sur". "Quiero subrayar que no hay soluciones simples y todo en Oriente Medio, como en otras partes del mundo, no es en blanco y negro, es gris. El dilema que tenemos es qué hacer con la población civil cuando uno quiere asegurar que Hamás no vuelva a hacer daño. Si la población gazatí se queda en su lugar muchos van a morir y quedar heridos, pero esa no es la intención y por eso es la llamada para que exista el mínimo daño entre la población civil", ha afirmado.

Un frente en el norte

La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, ha asegurado que "la situación es muy muy complicada por lo que Irán trata de hacer". Ha explicado que "Irán trata de abrir más frentes en contra de Israel y el del norte es la más importante". En este sentido, ha señalado el grupo terrorista Hezbolá afincado en el sur del Líbano "es una organización muy potente que ha sido ayudada por Irán desde hace mucho tiempo". Ha indicado que hay un "esfuerzo" por parte de "Israel, EEUU y otros aliados" por "contener la situación" en el norte del país hebreo fronterizo con Líbano para "que no se abra otro frente" y "tratar de disuadir a Hizbollah de no encender más el fuego que ya tenemos en nuestra región". "Es un reto que no es simple", ha dicho.

Sobre los ataques a Israel ha comentado que "no se trata solamente de Irán sino muchas entidades que son muy hostiles a la presencia de Israel en la región. Por eso el fuego es muy difícil de contener". En este punto ha hablado de la forma en la que la administración Biden se ha implicado. Ha recordado que "parte de los rehenes tienen ciudadanía doble de EEUU y otros países" y por ese motivo "hay un esfuerzo continuo por parte de todos de llegar a los rehenes, asegurar que están vivos, sanos e ilesos porque buena parte de los rehenes son niños pequeños, ancianos o con diferentes enfermedades".

"Cuando uno habla de situación humanitaria tiene que tener en cuenta la de los rehenes. Hay muchos esfuerzos para tratar de llegar a entendimientos aunque dudo mucho que se pueda hacer antes de que haya una batalla muy sangrienta contra Hamás. Han demostrado que el bien de la población no es el interés supremo de sus líderes", ha explicado Rodica Radian-Gordon.

Manifestaciones favorables a Palestina

La embajadora de Israel en España ha comentado las manifestaciones que se han producido los últimos días en países occidentales y en España en contra de Israel. Ha dicho que ven "manifestaciones en favor de los palestinos en muchos países de Europa". La pregunta es ¿en favor de quien? ¿De la población de Palestina? Por supuesto. Pero ¿por qué ahora?" .

Rodica Radian-Gordon ha señalado: "No he visto en ellos condolencias a Israel porque el ataque ha sido deliberado contra la población civil. Tenemos pruebas escritas de que el ataque era contra la población civil y que querían emitir en directo ejecuciones y cosas espantosas. La pregunta es: ¿Una manifestación en favor de qué, de Hamás o de los palestinos que son rehenes de Hamás?". Sobre la presencia de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en las movilizaciones contra Israel ha dicho que "los mensajes que recibimos de parte del presidente del Gobierno y del ministro de exteriores están en línea con los de la UE y la UE apoya nuestro derecho de defendernos".