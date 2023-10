El portavoz de Hamás corta una entrevista en la BBC al mencionarle las familias asesinadas cuando dormían

El portavoz de Hamás Ghazi Hamad decidió cortar una entrevista con la BBC en la que el periodista le preguntó sobre los salvajes ataques a población civil israelí el pasado 7 de octubre.

A pesar de las imágenes, muchas de ellas grabadas por los propios terroristas, Hamad intentó vender en la entrevista con la televisión pública británica que no hubo orden alguna de "matar civiles" en el día en que más de 1400 israelíes fueron asesinados y más de 200 secuestrados, muchos de ellos ancianos y niños.

"El área es muy amplia y hubo confrontaciones, choques", defendió Hamad ante el periodista, que le contestó que no hubo confrontación sino que "invadieron casas". "No tengo detalles de lo que pasó dentro. No teníamos intención ni decisión de matar civiles", reiteró.

Cuando el entrevistador le preguntó cómo justificaba el asesinato de personas durmiendo en sus casas, "familias enteras", Hamad optó por quitarse el micrófono y decir que quería parar la entrevista.