El verdadero obstáculo para la paz: el 75% de los palestinos apoya el salvaje atentado de Hamás del 7-O

Es una cita muy repetida, pero en pocas ocasiones tan pertinente como en esta: en 1973 Golda Meir escribía en su autobiografía que "la paz llegará cuando los árabes quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros".

Sesenta años después ese día aún no ha llegado: una encuesta realizada entre palestinos en Gaza y Cisjordania desvela que el 75% de ellos apoya la masacre de civiles israelíes que los terroristas de Hamás llevaron a cabo el pasado 7 de octubre y que ha desencadenado la guerra entre Israel y la organización terrorista que se desarrolla en este momento en la Franja de Gaza.

Según el sondeo, que fue realizado por Arab World for Research and Development (AWRAD) entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre y que ha contado con cerca de 700 entrevistas, el 59% de los palestinos apoya por completo el ataque terrorista de Hamás en el que se asesinaron más de 1.000 civiles, muchos de ellos menores, se torturó a familias enteras y se violó a mujeres. Además, un 16% lo apoya "hasta cierto punto" y otro 11% no lo apoya pero tampoco se declara en contra. Por último, sólo el 13% se muestra abiertamente en contra del macroatentado.

Un dato curioso es que el apoyo incondicional a los ataques indiscriminados de Hamás es mayor en el caso de los palestinos que residen en Cisjordania –un 68%– que de los que están sufriendo todas sus consecuencias en Gaza: un 47%.

Las "razones" del ataque

Los entrevistados en la encuesta citan varias razones que justificarían el pogromo desarrollado por Hamás: la principal es la supuesta "opresión" y, especialmente, los "ataques a Al Aqsa", la mezquita en la explanada del Templo de Jerusalén que los palestinos han usado para provocar disturbios.

Otro 33% citaba como razones para los crímenes cosas como "liberar Palestina, acabar con la ocupación y parar los asentamientos" y, finalmente, un 21% hablaba de "romper el bloqueo a Gaza".

Un dato interesante es que sólo un 6% citaba razones relacionadas con intereses más allá de los de la propia Palestina: un 1% consideraría que con el proceso de normalización de Israel con los países árabes y, finalmente, un 5% lo relaciona con lo que todos los analistas internacionales han visto tras el atentado de Hamás: Irán y sus intereses geoestratégicos.

El disparatado optimismo palestino

Otro aspecto muy llamativo del sondeo es el optimismo con el que los palestinos afrontan el actual conflicto bélico entre Hamás e Israel. Para empezar, hay que señalar que la mayor parte de ellos – un 65%– lo ven como una guerra contra todos los palestinos, mientras que un 18% lo centran sólo en lo que realmente es: una operación para acabar con la banda terrorista.

A partir de esa primera concepción falsa los palestinos muestran un increíble optimismo sobre cuál va a ser el resultado final de la contienda: un alucinante 73% cree que los palestinos serán los ganadores mientras Hamás está siendo destrozado en Gaza. Además, otro 14% asegura que "ninguna de las dos partes" se impondrá, un 10% no está seguro y, finalmente, sólo un 3% cree que será Israel el que venza.

Ese optimismo, por el contrario, no se corresponde del todo con la visión que tienen sobre cómo será el panorama tras la contienda: sólo el 40% esperan que la situación sobre el terreno sea similar a la situación previa a la guerra, mientras que el 20% espera que haya más restricciones, más asentamientos y, por supuesto, que Jerusalén siga siendo controlada por Israel.

El 22%, por su parte, espera que la Autoridad Nacional Palestina vuelva a tener control sobre la Franja de Gaza –un control que le arrebató Hamás en una guerra civil en 2007– y la gran mayoría –un 75%– apoyan un gobierno de unidad nacional, mientras que sólo un 14% prefieren que sea Hamás quién domine los dos territorios palestinos y un 8% los que se decantan porque sea Fatah quien ejerza ese control.

¿Solución de dos estados?

Mientras desde muchos ámbitos políticos de Europa y sobre todo desde la izquierda se esgrime la llamada "solución de dos estados" como una especie de bálsamo de Fierabrás capaz de solucionar instantáneamente el conflicto –por ejemplo, el primer compromiso de Pedro Sánchez en su discurso de investidura del pasado miércoles fue reconocer el Estado palestino –, un dato de la encuesta da una perspectiva diferente del asunto.

Y es que no sólo la realidad sobre el terreno hace imposible esos dos estados a corto y medio plazo, es que incluso los palestinos creen cada día menos en ellos: un 68% de los encuestados asegura que su apoyo a esa fórmula es menor ahora que antes y, además, un 90% también han visto como su creencia de que es posible la coexistencia con Israel ha disminuido.

Un dato éste último en la línea con otro de los que desvela el sondeo: el 87% de los palestinos estaría menos dispuesto a un acuerdo de paz con Israel en este momento de lo que aseguraban estarlo antes de la guerra en Gaza.