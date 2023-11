Israel convoca a los embajadores español y belga tras las declaraciones de Sánchez en Egipto

El Ministerio de Exteriores de Israel ha convocado este viernes a los embajadores de España y Bélgica como represalia por las afirmaciones realizadas en las últimas horas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander De Croo, ya que consideran que supone un "respaldo implícito a los atentados terroristas de Hamás".

Sánchez ha vuelto a insistir este viernes en el objetivo de reconocer la soberanía de un Estado palestino, tal y como avanzó en su discurso de investidura. Sin embargo, durante su visita al Paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con Gaza, ha avisado de que si la Unión Europea no se pone de acuerdo, España "tomará sus propias decisiones".

Tras el fracaso diplomático de su visita a Israel, con reproche del presidente Netanyahu incluido, Sánchez ha reiterado su propuesta sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Y como muestra de su compromiso, se ha mostrado abierto a hacerlo incluso sin contar con sus socios europeos.

"Ha llegado el momento para la comunidad internacional y para la Unión Europea de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Es algo que merece la pena, que reviste la suficiente importancia y que la UE tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España tomará sus propias decisiones", ha añadido en el último acto de su visita a Oriente Medio junto con el primer ministro belga, Alexander de Croo.

Las declaraciones de Sánchez se han producido en el Paso de Rafah, precisamente minutos antes de la llegada a ese mismo lugar de 13 mujeres y niños liberados por el grupo terrorista Hamás tras 49 días de secuestro.

Israel convoca a los embajadores de España y Bélgica

Minutos después de conocerse las declaraciones de Sánchez, el Ministerio de Exteriores israelí ha enviado un comunicado para anunciar que ha convocado este viernes a los embajadores de España y Bélgica para "una dura conversación de reprimenda". Afirman también que consideran que las declaraciones de Sánchez suponen un "respaldo implícito al ataque de Hamás". El propio ministro, Eli Cohen, ha sido quien ha dado orden de trasladar una "reprimenda" a la embajadora española, Ana María Salomón Pérez, y al representante belga, Jean-Luc Bodson.

אנחנו מגנים את הטענות השקריות של ראשי הממשלות של ספרד ובלגיה אשר נותנים רוח גבית לטרור ובעקבות דבריהם יוזמנו שגריריהם לשיחת נזיפה חריפה.

ישראל פועלת לפי הדין הבינלאומי ונלחמת בארגון טרור רצחני גרוע מדאעש שמבצע פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.

אנחנו נחדש את הלחימה לאחר הפסקת האש… — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 24, 2023

"Israel está actuando conforme al Derecho Internacional y luchando contra una organización terrorista peor que Estado Islámico que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad", ha informado el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado.

También el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha condenado "rotundamente" las declaraciones de Sánchez y De Croo, entre ellas la afirmación de que el actual alto el fuego "no es suficiente, hace falta uno permanente". Considera que los dos líderes no señalaron de manera clara a Hamás por los crímenes cometidos. También reprochan que Sánchez no denunciara en Egipto los ataques contra ciudadanos israelíes y la utilización de civiles palestinos como "escudos humanos", ha informado su oficina.

El Primer Ministro Netanyahu condena enérgicamente los comentarios de los mandatarios de Bélgica y España, que no atribuyeron total responsabilidad a Hamás por los crímenes contra la humanidad que perpetró: masacrar a ciudadanos israelíes y utilizar a los palestinos como escudos… — Israel en Español (@IsraelinSpanish) November 24, 2023

Asimismo, el Ministerio encabezado por Eli Cohen, ha reiterado que Israel tiene previsto reanudar los combates en la Franja de Gaza una vez se haya completado el actual acuerdo para liberar rehenes a cambio de presos palestinos.