La vicealcaldesa de Jerusalén: "Es tan grave lo que dijo Pedro Sánchez que hasta Hamás le dio las gracias"

En los próximos días se cumplirán dos mese del ataque de Hamás a Israel y el inicio de las operaciones en la Franja de Gaza del ejército israelí para acabar con el grupo terrorista y recuperar a todos los rehenes. En este tiempo la izquierda española con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha alineado con los palestinos cuestionando el derecho de Israel a defenderse. Este posicionamiento ha creado un conflicto diplomático con el país hebreo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, ha comentado la última hora del conflicto y ha asegurado que en Israel "ahora mismo estamos muy ocupados en ganar esta guerra y poder devolver a los rehenes". En manos de los terroristas de Hamás "todavía siguen 140 inocentes" aunque ha señalado que "estamos viendo que con esta gente se puede negociar" y que "es muy difícil porque ellos no tienen respeto a nada". "No tienen palabra, ni respeto. Hicimos un alto el fuego hace una semana y en los primeros 15 minutos tiraron cohetes", ha destacado.

En todo el mundo los partidos de la izquierda se han alineado frente a Israel en este conflicto y la vicealcaldesa de Jerusalén ha comentado que "ellos piensan que el mundo se divide en dos: los que están oprimidos y el que les oprime". "Como el Estado de Israel se ha convertido en un estado de triunfo, desarrollo económico y refuerza sus fuerzas armadas y su legitimidad por el mundo. Al minuto que una persona no es la víctima entonces tiene que ser el opresor, es como piensan estos socialistas", ha apuntado. "Desafortunadamente se han casado con los fundamentalistas islamistas", ha dicho Fleur Hassan, que advierte que "la ironía es que no se dan cuenta, no quieren darse cuenta o se dan cuenta y tienen maldad de que esa gente con la que se han aliado no creen en ningún derecho humano, ni mujeres ni LGTB ni de nadie".

Auge del antisemitismo

La vicealcaldesa de Jerusalén ha comentado cómo están aumentando las críticas contra Israel por todo el mundo. Ha asegurado que "siempre ha sido así, no nos dejan ganar una guerra". Ha explicado que "nosotros no empezamos ninguna guerra, pero no nos dejan ganarla y por eso estamos en esta situación. En 2005 salimos nosotros de la Franja de Gaza y cuando dicen que está ocupada están equivocados y lo dicen como una calumnia. Salimos en 2005 para darles la oportunidad de crear el Estado que todo el mundo quería que crearan los palestinos y lo convirtieron en una base terrorista. En un Beirut en vez de un Dubai o un Singapur y todavía tiene que ser nuestra culpa. Los socialistas le quitan la responsabilidad a los palestinos como si no tuvieran otra opción y creo que eso es el racismo verdadero".

Sobre el antisemitismo ha dicho que "es el odio más antiguo que existe en el mundo. Lo más gracioso es que el antisemitismo es como un virus que va mutando. Cuando el mundo está en contra de los comunistas, los judíos son comunistas; cuando el mundo está en contra de los capitalistas, los judíos son capitalistas; cuando el mundo está en contra de la religión, los judíos son los que mataron a Cristo; cuando estamos hablando de etnicidad, como Hitler, los judíos son de sangre inferior". Sobre la negación del ataque del 7 de octubre ha dicho que "en redes están hablando que es un invento y que Israel se inventó la masacre como una película con bots hecha con IA. Eso están diciendo".

Fleur Hassan ha hablado también de cómo hay países que están entendiendo el problema del islamismo. "La gente no entiende que la moralidad liberal del mundo viene de raíces judeocristianas", ha indicado. Le ha "cogido por sorpresa positiva" la "empatía que están teniendo con Israel en Argentina" y no "con mucha gente" que le ha entrevistado en España" y ha hablado de lo sucedido en Holanda con la victoria de Geert Wilders. Allí "ha entrado un líder de la derecha que está diciendo las cosas claras: que el fundamentalismo islamista no es sólo nuestro problema aquí en Oriente Medio. Es un problema de Europa y es un problema grande. Tenéis un problema mucho más grande porque los líderes en Europa todavía no lo han reconocido. Wilders lo dijo en Holanda y ni él pensaba que iba ganar la elección y las ganó".

"También nadie está hablando que hace tres semanas apuñalaron a una mujer judía y le pusieron una esvástica en la puerta. Y han muerto muchos judíos en París apuñalados por sus vecinos. Todo el mundo se olvida de estos incidentes que tienen algo en común", ha apuntado. "Todo el odio empieza con los judíos, pero nunca acaba con los judíos. Es solamente un síntoma de algo más grande que está ocurriendo. Tengo muchos amigos musulmanes que son moderados o laicos, no todos son malos, pero hay un fundamentalismo que la gente no quiere reconocer que es más grande de lo que piensa. Dicen que es una minoría pequeña o unos locos, pero mira lo que están armando los locos por todo el mundo", ha explicado.

"Sánchez nos insulta en nuestro país"

La vicealcaldesa de Jerusalén ha comentado la situación actual de la guerra de Gaza y la visita de Pedro Sánchez que ha provocado un conflicto diplomático con Israel. Sobre lo primero ha dicho que "todos los días estamos perdiendo soldados que son hijos de 19-20 años de familias" y que están "con el corazón roto". "Tenemos también a los rehenes, queremos encontrarlos, rescatarlos. No sabemos donde están" ya que los terroristas "tiene una red subterránea que es más grande que el metro de Londres".

"Es una guerra muy dura que tenemos que lucharla puerta por puerta porque si nosotros quisiéramos aplastar Gaza lo haríamos en tres días, no habría necesidad de ninguna guerra", ha explicado. "Tenemos esa capacidad, pero no lo hacemos, precisamente, porque somos un ejercito moral y no queremos matar inocentes", ha apuntado Fleur Hassan, que ha indicado que "viene Pedro Sánchez a Israel, nos insulta en nuestro propio país y dice que estamos matando a niños indiscriminadamente. Es tan grave lo que dijo Pedro Sánchez que hasta Hamás le dio las gracias. Con eso lo digo todo".