José Andrés pide una investigación independiente sobre el ataque a los cooperantes y arremete contra Israel

"Voy a decir algo aunque sea complicado. La investigación debería ser más profunda y diría que el responsable no puede ser el que se investigue a sí mismo", ha afirmado el chef José Andrés en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense ABC, en la que ha agradecido en cualquier caso la rapidez con que las Fuerzas Armadas israelíes han investigado lo ocurrido.

Así ha criticado el chef español, afincado en EEUU y fundador de la ONG World Central Kitchen (WCK) que sea el propio Israel el que haya investigado el ataque en el que fallecieron siete cooperantes de su organización en un bombardeo en la Franja de Gaza.

Las explicaciones de Israel no parecen haber dejado satisfecho al chef que, además, aprovecha para criticar el alcance de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. "Ya no se trata solo de los siete hombres y mujeres de World Central Kitchen que murieron en estos lamentables hechos. Esto está ocurriendo desde hace demasiado. Han sido seis meses de ataques contra cualquier cosa que parezca que se mueve", ha apuntado, sin decir ni una sola palabra sobre el origen de la guerra o sobre lo complicado que es una guerra en Gaza donde Hamás utiliza a la población civil de escudo. Sin olvidar que las fuerzas israelíes también cometieron errores contra los propios rehenes secuestrados por Hamás.

Para José Andrés, "esto no parece una guerra contra el terrorismo". "Ya no parece una guerra para defender a Israel. En este momento parece una guerra contra la humanidad en sí misma", ha denunciado, en una hipérbole injusta y no ajustada a la realidad.

Para colmo, reprocha a Israel que reiteradamente señale a Hamás por todo lo que ocurre. "No podemos traer a Hamás a la ecuación cada vez que pasa algo", ha indicado, como si pudiese sacarse de la ecuación al que lo ha provocado todo.

Precisamente hay que hacer exactamente lo contrario: señalar una y otra vez que el culpable de esta terrible guerra es Hamás, por la masacre del 7 de octubre, porque utiliza a la población civil de escudo para poder culpar luego a Israel de sus muertes, y porque mantiene desde hace 6 meses a decenas de israelíes secuestrados, entre ellos niños y ancianos, violando diariamente a los rehenes. Eso es lo que Occidente está olvidando, precisamente. No ya el derecho a defenderse de Israel, sino quién es el culpable de esta guerra, que no es otro que Hamás.