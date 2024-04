Biden avisa a Irán ante un ataque a Israel que cree inminente

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que Irán no se quedará de brazos cruzados después de que Israel contestara a los ataques de Hezbolá bombardeando el consulado iraní en Damasco, en Siria. Por ello y ante una posible escalada del conflicto, que Biden espera en represalia a este ataque en el que murieron 16 personas entre ellas miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, ha instado al régimen de Alí Jamenei a que no lance una respuesta armada. "No" se ha limitado a contestar Biden al término de la rueda de prensa en la que ha vuelto a dar su respaldo a Israel.

El presidente estadounidense ha reiterado una vez más que su país está "dedicado" a la defensa de Israel y avisa de que prestará todo su apoyo a la administración de Netanhayu en caso de que estalle un nuevo conflicto con Irán. "Apoyamos a Israel, defenderemos a Israel e Irán no va a salir ganando", ha dicho Biden, que añadía que, aunque no quería hablar de información clasificada, tiene la expectativa de que "va a ocurrir más pronto que tarde".

Palabras del presidente Biden después de que el portavoz de su Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, haya subrayado que, tras una semana de amenazas iraníes, un ataque de Teherán sobre Israel es un escenario "muy creíble, viable e inminente". Es más, fuentes del Gobierno estadounidense han declarado a la CBS que este ataque podría producirse antes de que termine este fin de semana y podría estar protagonizado por aviones no tripulados que atacarían bases militares dentro de territorio israelí.

Jordania se une a la petición de EEUU

Según un comunicado del Departamento de Estado de la administración Biden el portavoz, Matthew Miller, ha mantenido una conversación telefónica con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi. En ella han coincidido en señalar la "necesidad urgente de evitar una mayor escalada" de tensiones por parte de Irán en Oriente Medio y han hecho un llamamiento para redoblar "esfuerzos diplomáticos en lograr un fin duradero al conflicto" en Gaza, así como la paz y seguridad "tanto para israelíes como para palestinos".

Estados Unidos ha subrayado y agradecido también a Jordania la entrega de ayuda humanitaria a la población gazatí "mediante lanzamientos aéreos conjuntos entre Estados Unidos y Jordania y entregas por tierra".

Alemania y Austria piden no viajar a Irán

Ante esta situación el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha lanzado un comunicado en el que solicita a sus ciudadanos en Irán directamente que abandonen el país y recomienda que se eviten los viajes a Oriente Medio.

La propia ministra Annalena Baerbock ha declarado que "las actuales tensiones en la región, en particular entre Israel e Irán, albergan el riesgo de una escalada repentina". Asegura que la situación de seguridad puede deteriorarse rápidamente y sin previo aviso. En este sentido ha subrayado que "no puede descartarse que una escalada afecte también a las rutas de transporte aéreo, terrestre y marítimo, con las correspondientes restricciones a la entrada y salida de Irán". Declaraciones después de haber tratado la situación con su homólogo iraní, Hosein Amirabdolahian, al que ha trasladado su petición de "máxima contención" a todas las partes para evitar la escalada de este conflicto.

En línea con Alemania el Ministerio de Exteriores de Austria ha emitido un aviso ante posibles viajes a Irak, Irán, Jordania y Líbano en el que reconoce que ante la tensa situación en la zona "se espera un mayor riesgo, especialmente en los próximos días" y por ello solicita a los austríacos instalados en la zona o que se alojan allí que extremen las precauciones.

Avisos, ante los que varias aerolíneas, entre ellas Austrian Airlines, han comunicado que suspenderán los viajes entre Viena y Teherán, y variarán sus rutas para evitar el espacio aéreo iraní hasta el próximo 18 de abril.

Medidas que Alemania y Austria toman después de que este jueves Estados Unidos haya limitado los viajes a la zona a funcionarios estadounidenses y sus familiares. Por su parte, Francia desaconseja "imperativamente" viajar a Israel, Irán, Líbano y los Territorios palestinos en "los próximos días" y ha decidido evacuar de Irán a todos los familiares del personal diplomático, además de que ha paralizado cualquier tipo de visita oficial a los cuatro territorios señalados.