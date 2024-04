Irán amenaza con multiplicar por diez el ataque si Israel responde

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha advertido este domingo de que Teherán multiplicará por diez la magnitud de sus ataques si el Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responde al lanzamiento de drones y misiles lanzados en la noche del sábado al domingo en represalia por el bombardeo sobre su Consulado en la capital de Siria, Damasco.

"Si el régimen sionista quiere continuar con sus malas acciones contra Irán por cualquier medio y en cualquier nivel, recibirá al menos una respuesta diez veces mayor del mismo tipo", ha indicado la tiranía iraní en una declaración recogida por la agencia de noticias ISNA.

Asimismo, el Consejo del régimen iraní ha determinado que Teherán ha tomado "las medidas punitivas mínimas necesarias" contra Israel "para asegurar sus intereses nacionales" y ha resaltado que sus acciones se fundamentan en el artículo 51 de la Carta de la ONU, que reconoce "el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado".

El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán –la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera'– ha comprendido el lanzamiento de más de 300 proyectiles entre drones, misiles de crucero y misiles balísticos.

El Ejército de Israel ha confirmado la intercepción de un dron dirigido contra territorio israelí procedente "del este" durante la madrugada de este lunes y sin que haya causado alguna amenaza o daño alguno, todo ello unas horas después de una acción similar contra un "objeto sospechoso" proveniente del mar Rojo.

"Durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea han interceptado con éxito un vehículo no tripulado que se dirigía a territorio israelí desde el este. El vehículo estaba siendo vigilado por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), no suponía una amenaza y no se activó ninguna alerta. No se produjeron víctimas ni daños", ha informado el Ejército israelí en su cuenta de la red social X.

Participación de EEUU

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este domingo la destrucción de más de 80 drones suicidas y seis misiles balísticos lanzados el sábado desde Irán y desde posiciones de los rebeldes yemeníes hutíes contra Israel.

"El 13 de abril y la mañana del 14 de abril, las fuerzas del CENTCOM, con el apoyo de destructores del Mando Europeo de Estados Unidos, atacaron y destruyeron con éxito más de 80 vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional y al menos seis misiles balísticos que se dirigían a Israel desde Irán y Yemen", ha destacado el CENCTOM en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Además, ha informado que uno de los misiles y siete de los drones neutralizados procedían de territorio yemení, donde los hutíes, apoyados por Irán, continúan con sus acciones tanto a través del lanzamiento de ataques aéreos contra territorio israelí como contra buques que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o Reino Unido en el mar Rojo.

"El continuo comportamiento sin precedentes, maligno e imprudente de Irán pone en peligro la estabilidad regional y la seguridad de las fuerzas estadounidenses y de la coalición", ha expresado el CENTCOM, que ha reafirmado la posición estadounidense de apoyar la defensa de Israel contra "estas peligrosas acciones".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó este domingo a las a fuerzas militares estadounidenses que ayudaron a Israel a derribar los drones y misiles disparados por Irán y que detuvieron el histórico ataque que elevó la tensión en el Oriente Medio.

"Sois los mejores de todo el maldito mundo, no es una exageración. Sois increíbles, absolutamente increíbles. Hicisteis una enorme diferencia, salvando muchas vidas. Gracias a vuestra extraordinaria habilidad, Estados Unidos ayudó a Israel a derribar casi todos esos misiles. Son extraordinarios. Me hacéis sentir muy orgulloso, y no lo digo por decir", ha expresado Biden en una conversación con los miembros del 494 Escuadrón de Cazas del Ejército estadounidense.