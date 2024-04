La activista iraní Nilufar Saberi: "Vamos a tener islamistas en los gobiernos y nuestros hijos van a pagarlo"

La activista Nilufar Saberi exiliada en España ha explicado en esNoticia de esRadio la situación que viven las mujeres en su país y cómo la teocracia islamista está aplastando a "la inmensa mayoría de la población". "Somos un pueblo invadido" que sufre "una bárbara represión, una bárbara violencia desde hace 45 años", ha señalado denunciando la propaganda del régimen, con "imágenes trucadas", tras el ataque a Israel el pasado fin de semana.

El movimiento Mujer, Vida y Libertad está dando voz a las demandas de las mujeres y muchos hombres, como subraya la activista, que ha señalado cómo "gracias a las nuevas tecnologías nos está viendo el mundo entero". Exigen, recuerda, "una democracia laica" en "una revolución liderada por mujeres" pero que van de la mano de los hombres.

Saberi ha señalado que el régimen está endureciendo las leyes contra las mujeres y está "multiplicando las patrullas de la moral y la virtud". Puso como ejemplo el control de la vestimenta de las universitarias, a quienes no se autoriza a llevar "pantalones que sean muy anchos o muy estrechos", y también de los hombres, que no deben llevar bermudas. "El pueblo de Irán no está conforme con los invasores islamistas", ha insistido recalcando cómo "la vida está prohibida bajo un gobierno extremista islamista". Para ellos, la mujer "es un ser vivo creado por Alá para disfrute del varón. Nos han quitado la identidad como ser humano completo", ha recordado antes de apuntar cómo está prohibido, por ejemplo, que jóvenes jueguen en un parque a echarse agua o que bailen en público.

La activista ha insistido en que "sólo una mayoría muy pequeña de musulmanes comulga" con el extremismo y ese deseo de que "el mundo entero se les someta", pero ha advertido de lo que puede llegar. España, ha dicho, "no es una país a conquistar sino a reconquistar y ya hay demasiados islamistas", ha avisado.

Saberi ha apuntado que en tres décadas será la religión mayoritaria en el mundo y a los islamistas "los vamos a tener en los gobiernos y nuestros hijos van a pagar lo que no hemos podido parar". En este punto ha recordado su petición de que la UE incluya a la Guardia Revolucionaria en la lista de terroristas: se trata, ha avisado, del "mayor organismo armado terrorista del mundo junto a su hijo Hezbolá y ponen en peligro mundial nuestra paz y nuestra estabilidad".