Ataque "limitado" de Israel a una ciudad iraní con instalaciones nucleares y una base militar

Israel ha lanzado la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en represalia por el masivo ataque sufrido el pasado sábado, que fue anulado casi al 100% por las defensas israelíes, según adelantaron medios estadounidenses aunque Israel no lo ha confirmado de forma oficial.

El ataque israelí ocurrió a primera hora de la mañana del viernes en la ciudad de Isfahán, hora local, según confirmaron funcionarios de la Administración del presidente Joe Biden, citados por ABC. En la zona está ubicada una de las instalaciones nucleares de Irán y una importante base militar. Una fuente militar le dijo a la cadena estadounidense Fox que el ataque fue "limitado". En enero de 2023 la ciudad de Isfahán ya sufrió un ataque cuando una serie de drones causaron graves daños a una fabrica de armamento. El ataque fue atribuido a Israel, aunque las autoridades de Tel Aviv nunca lo confirmaron.

Fuentes estadounidenses aseguraron a CNN que el ataque no estuvo dirigido contra instalaciones nucleares, algo que —de haber ocurrido— podría desencadenar una escalada de agresiones y una respuesta más dura de Irán. También informaron de que hubo explosiones cerca del aeropuerto de Isfahán, que posiblemente hayan impactado en una base aérea de la zona.

Según dijo a NBC un alto funcionario estadounidense, Estados Unidos no estuvo involucrado en el ataque a Irán y, además, Israel notificó a Washington antes de llevarlo a cabo.

A pesar de que el Gobierno israelí no se ha pronunciado oficialmente sobre el ataque, fuentes oficiales israelíes han confirmado al Jerusalem Post el lanzamiento de misiles que habrían golpeado instalaciones militares en Isfahan. Otras fuentes israelíes citadas por el diario estadounidense The Washington Post han señalado que el objetivo era trasladar a Irán que el Ejército israelí puede golpear su territorio.

¿Responderá Irán?

El ataque se dio poco después que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, en una entrevista con CNN advirtiera a Israel de que no emprendiera ninguna acción militar contra su país o enfrentaría a una dura respuesta. El diplomático se encuentra en la Misión Permanente de Irán ante las Naciones Unidas, uno de los escasos lugares en los que se le permite permanecer en Estados Unidos, dadas las sanciones aplicadas a varios funcionarios de ese país.

"En caso de que el régimen israelí se embarque nuevamente en asumir riesgos y medidas contra los intereses de Irán, la próxima respuesta nuestra será inmediata y al máximo nivel", señaló Abdolahian, algo que ya señalaron fuentes iraníes dos días después del masivo ataque con drones y misiles del pasado 13 de abril.

Abdolahian dijo que esperaba sinceramente que Israel no repitiera "el atroz error anterior", en referencia al aparente ataque israelí al complejo de la embajada de Irán en Damasco, Siria, en el que murieron siete oficiales iraníes y seis civiles.

El titular de Exteriores aseguró que ha enviado un mensaje a la Casa Blanca en el que Irán ha reiterado que "si el régimen israelí comete el gran error, una vez más nuestra respuesta será decisiva, definitiva y lamentable para ellos".

El ministro defendió los ataques realizados contra Israel el sábado pasado, los cuales describió como una respuesta a la medida de las agresiones sufridas. "Que sepan que tenemos los medios para responder", concluyó.

Situación confusa y sin confirmación oficial

La información recabada hasta ahora proviene de altos funcionarios de EEUU a la cadena ABC. Pero ni Israel ni el Pentágono han emitido a estas horas un comunicado oficial confirmándolo, por lo que la situación es bastante confusa.

Por parte de Irán también hay contradicciones de la información. En un primer momento la televisión estatal iraní informó del sonido de "fuertes explosiones" en la provincia central de Isfahan, que atribuyó al derribo de drones por parte de las defensas aéreas del país. En Isfahan está Natanz, la zona donde está ubicada una de las instalaciones nucleares de Irán. Además cerró su espacio aéreo durante unas horas.

Posteriormente Irán negó que se haya producido un ataque con misiles contra el país y aseguró que las defensas aéreas han derribado varios drones: "Hasta el momento no se ha informado de ningún impacto o explosión a gran escala causado por ninguna amenaza aérea", afirmó la agencia estatal IRNA. Y para apoyarlo, la televisión estatal iraní proporcionó una información similar y mostró imágenes de aparente normalidad en la ciudad de Isfahan.

"Las instalaciones nucleares en la provincia de Isfahan están completamente seguras", indicó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo al cargo de la seguridad de los centros atómicos del país.

Finalmente, según Reuters, que cita a un alto funcionario iraní, Irán no se plantea tomar represalias importantes tras el ataque que habría sufrido este viernes. "La fuente extranjera del incidente no ha sido confirmada. No hemos recibido ningún ataque externo y la discusión se inclina más hacia la infiltración que hacia el ataque", dijo el funcionario iraní bajo condición de anonimato.