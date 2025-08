Los periodistas de la BBC tienen instrucciones de informar contra Israel en la guerra de Gaza

Resulta cada vez más difícil negar la existencia de una gran campaña de desinformación contra Israel que recurre a todo tipo de artimañas y juego sucio para incidir en la idea de que lo que se está cometiendo en Gaza es un genocidio, con la utilización del hambre como arma de guerra contra los gazatiés como uno de sus elementos más crueles. Todo ello mientras en sus informaciones esconden deliberadamente la causa de la guerra y que no se haya llegado a un acuerdo de paz por el rechazo de Hamás a la última oferta de alto el fuego, y que hay todavía decenas de rehenes israelíes secuestrados en la Franja.

Esta campaña está orquestada directamente por Hamás desde el mismo 7 de octubre de 2023 —realmente ese era el objetivo de la masacre cometida: que la opinión pública mundial se volviese contra Israel— y a ella se suman con mucho gusto la inmensa mayoría de Gobiernos y medios occidentales. Son muy pocos los que se molestan en hacer las más mínimas comprobaciones antes muchas de las informaciones e imágenes que se publican y que suelen provenir, precisamente, de Hamás, una organización terrorista que, por una extraña razón, goza de mayor credibilidad para esos medios y Gobiernos que Israel.

Una de las manipulaciones más obscenas y crueles ha sido la utilización de imágenes de niños gazatíes desnutridos, acusando de su situación a la crueldad Israel y puestos como ejemplo de la utilización del hambre como arma de guerra, cuando la realidad es que estaban aquejados de graves enfermades. Son ya muchas las imágenes que han tenido que ser desmentidas por quienes las publicaron. Una de ellas fue la publicada por The New York Times como ejemplo de esa hambruna provocada por Israel, cuando en realidad era un niño con una grave enfermedad congénita.

Al descubrirse la burda manipulación el medio tuvo que reconocer su error, pero por supuesto sin pedir perdón: lo redujo todo a un "detalle adicional". Ética periodística, lo llaman.

Que en Gaza hay hambre, no lo niega nadie. Lo explica en un artículo en Libertad Digital Pedro Gil. Otra cosa es ocultar que el principal responsable de la falta de alimentos en la Franja no es otro que Hamás. El grupo terrorista no sólo está robando los envíos de ayuda humanitaria como forma de seguir controlando a la población sino que, para hacerlo, no dudan en disparar contra sus propios compatriotas.

Las instrucciones de la BBC

Por si había dudas de la existencia de una campaña orquestada, la filtración de un correo de la BBC ha echado por tierra la histórica imparcialidad de la cadena a la hora de informar: los periodistas tienen instrucciones claras de informar contra Israel en lo que ocurre en Gaza, y concretamente en lo que se refiere a la crisis alimentaria. Así lo revela Jonathan Sacerdoti en The Spectator.

El correo filtrado, del editor ejecutivo, lleva por título "Cubriendo la crisis alimentaria en Gaza", en el que se da como un hecho establecido una visión anti-Israel de la situación, totalmente parcial, que imponen desde arriba a los periodistas de la cadena.

Así, por ejemplo, les dicen que "es irrelevante el argumento de cuánta ayuda ha cruzado al interior de Gaza" y les instruyen sobre que "lo que tienen que decir es que el actual sistema de distribución no funciona", en referencia a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF en sus siglas en inglés), un nuevo sistema establecido por EEUU e Israel.

Evidentemente, como señala Sacerdoti, el dato de la cantidad de ayuda que está entrando en Gaza es un dato relevante, pese a lo que diga el director ejecutivo de la BBC a sus periodistas. Porque si, como sugieren Israel e informes independientes, Hamás está secuestrando y obstruyendo esta ayuda, este dato es vital para indicar dónde está el problema. Culpar sólo a Israel y exonerar a Hamás no es periodismo ni justo ni responsable, todo lo contrario, señala el autor.

El correo filtrado instruye claramente a sus periodista para que culpen del fallo en el reparto de ayuda humanitaria al sistema GHF, pese a que no haya conclusiones claras sobre ello.

Además de negarse a comentar el correo, la BBC ha aceptado, sin poner en cuestión, las cifras de muertes y de hambre proporcionadas por Hamas o por ONG simpatizantes de la organización terrorista, dándolas por definitivas, desechando y omitiendo los datos y contrademandas ofrecidas por Israel.

Concretamente, el correo ordena a los periodistas a informar de las "crecientes evidencias" de hambruna y de las muertes en los alrededores de los centros de ayuda, sin mencionar el saqueo de los convoyes por parte de Hamás, la obstrucción de los accesos e incluso los disparos a los civiles que intentan recoger comida, como ha demostrado públicamente Israel, respaldando sus alegaciones con vídeos y testimonios oculares.

Tras relatar otros hechos en relación a Israel en el correo que alejan a la BBC de su histórica y cacareada imparcialidad, el autor concluye que el mismo sugiere que la cadena "financiada con fondos públicos y legalmente obligada a permanecer imparcial", "está fallando en ese deber". Y se queja de que, como siempre, no exista la posibilidad de que la cadena admita, compense o sea penalizada por este fallo.