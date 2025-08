"Europa despertará algún día y dirá que Israel tenía razón"

Este lunes hay atendido los micrófonos de Es la Mañana de Federico la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan, quien ha lamentado que occidente esté comprando la propaganda de Hamás: "Hamás está usando los medios de propaganda del mundo y estos medios van con el grupo terrorista", lamentaba. Hassan recordaba que "Hamás no quiere un acuerdo. Llevamos 3 semanas intentando llegar a un acuerdo y no quieren. Ellos siguen y van a seguir y van a matar a los rehenes que todavía tienen si algo no ocurre pronto".

En este sentido, Fleur Hassan recordaba que Hamás fue quien inició la guerra con la matanza del 7 de octubre de 2023 en el que mataron a 1.200 israelíes con especial mención a ancianos, jóvenes y bebés, y secuestraron a 250 personas. De esos rehenes todavía quedan unos pocos vivos y lo que Israel está tratando de lograr mediante un acuerdo es que terminen de liberar a estos rehenes y devolver los cadáveres de los que hayan asesinado. Precisamente este fin de semana Hamás ha difundido las imágenes de uno de estos rehenes. Famélico, estaba siendo obligado a cavar su propia tumba.

La vicealcaldesa de Jerusalén lamentaba que occidente y particularmente Europa estén literalmente comprando la propaganda de Hamás y no quieran darse cuenta de que "aquí el problema es que tenemos un terrorismo islamista horroroso que usa a su propia gente y que eso es parte de propaganda".

Respecto a la polémica del niño gazatí que fue fotografiado por el New York Times como ejemplo del hambre al que supuestamente Israel estaría sometiendo a Gaza y que resultó ser un enfermo de parálisis cerebral, Hassan ha señalado que ahora está recibiendo tratamiento en Italia por su enfermedad.

El problema, dice Fleur Hassan, es que "Hamás está usando los medios de propaganda del mundo y estos medios occidentales van con el grupo terrorista". Los israelíes, dice la vicealcaldesa de Jerusalén, "estamos agotados. Las imágenes de los rehenes que están en campos de concentración están deprimiendo al pueblo. Todo el mundo entiende a las familias de los rehenes. Creemos que quedan vivos 20 pero no sabemos cuánto tiempo van a aguantar".

Respecto a la posibilidad de un fin del conflicto, pone el acento en Hamás: "llevamos 3 semanas intentando que lleguen a un acuerdo y no quieren. Ellos siguen yv an a seguir y van a matar a estos rehenes si algo no ocurre pronto. Es una guerra que nosotros no empezamos, sólo queremos que nos dejen en paz".

Añadía que Israel es un país próspero "tenemos una economía increíble, somos muy dinámicos, pero tenemos en la frontera un grupo yihadista que en su constitución tiene firmado que quiere nuestra destrucción. El problema es que occidente está haciéndole la propaganada a este grupo terrorista".

Para esta portavoz israelí, el problema de nuestras civilizaciones libres "es el yihadismo" y en Europa deberíamos tomar nota: "Europa despertará un día y dirá que Israel tenía razón", y recordaba lo que ya está sucediendo en Bélgica, en Francia o en Inglaterra.

El gran problema sobre el terreno es que "hay zonas que sabemos que están guardando a los rehenes y todavía no nos hemos metido porque sabemos que si nos acercamos los matarán. Y si no nos acercamos no se termina la guerra. Es una situación complicada", explicaba.

Preguntada por las encuestas que dicen que en España el 82% de la población española está pensando que Israel comete un genocidio en Gaza, Fleur Hassan lo atribuye a la propaganda pero dijo que Israel no puede vivir con un grupo yihadista que la quiere destruir y que, por lo tanto, "no nos vamos a guiar por lo que una población, a la que le han lavado el cerebro, piensa de nosotros". "Tenemos una propaganda de Hamás increíble y todo el mundo se lo ha tragado", lamenta.

Autocrítica

Y precisamente por ahí llega la autocrítica de Fleur Hassan: "Israel no está sabiendo contrarrestar la propaganda de Hamás. No sabe comunicar bien con el mundo, aunque también sabemos que hay mucho antisemitismo y eso siempre ha estado ahí y no es fácil. Es muy fácil contar un cuento para odiar a los judíos y al país de los judíos."

En este sentido decía que "todo lo que sale de los medios de comunicación israelíes tiene al público israelí como objetivo y hay que tener al público mundial. Necesitamos un ejército de comunicación y no sólo dos o tres que saben hablar. "

En cuanto a cómo se desarrollará el conflicto Fleur Hassan se mostraba optimista: "Esperemos que esto se termine en dos o tres semanas", aunque considera que la negociación es complicada porque Hamás no quiere negociar y tampoco se sabe quiénes son los que ahora mismo están detrás de los terroristas: "Están intentando negociar con Qatar, pero no sabemos si es con ellos con quienes hay que hablar".

En definitiva, confía en que el conflicto termine pronto pero recuerda que los Israelíes se han limitado a defenderse y a tratar de evitar que su vecino les masacre. En cuanto al hambre o la ayuda humanitaria recuerda que Israel envía toneladas de comida cada día y que es la ONU quien decide cuánta y cómo entra para tratar de evitar que Hamás la intercepte y se la hurte a su población.