Greta Thunberg anuncia una nueva flotilla hacia Gaza que partirá desde España

La activista sueca Greta Thunberg, convertida en icono mediático del ecologismo y de las causas políticas más variadas desde que era menor de edad, ha anunciado su próximo proyecto: encabezar, el 31 de agosto, una nueva flotilla que partirá desde España con destino a la Franja de Gaza. Según la propia Thunberg, el objetivo es "romper el asedio ilegal israelí" con decenas de barcos que zarparán desde puertos españoles y se unirán a otros procedentes de Túnez y de varios países.

El anuncio, difundido en Instagram, se enmarca en una campaña que busca movilizar a simpatizantes en "más de 44 países" mediante protestas y acciones coordinadas contra Israel. Sin embargo, la iniciativa —como otras en las que ha participado Thunberg— plantea interrogantes sobre su efectividad real y sus verdaderas motivaciones, más allá del impacto mediático que generan sus gestos.

No es la primera vez que la joven activista se involucra en este tipo de acciones. El pasado 8 de junio, Thunberg formó parte de la denominada Flotilla de la Libertad, que intentó entrar en aguas controladas por Israel para entregar una cantidad simbólica de ayuda humanitaria. La operación terminó como tantas otras: interceptada por la marina israelí y con los tripulantes deportados o detenidos.

En aquella ocasión, Thunberg y otros tres activistas aceptaron ser expulsados, mientras que el resto optó por permanecer bajo custodia a la espera de que un tribunal ratificara su deportación. Los abogados del grupo acusaron a Israel de "interceptar y apoderarse por la fuerza" del barco y de "violar derechos fundamentales". No obstante, críticos con estas flotillas recuerdan que el envío de ayuda humanitaria a Gaza está sujeto a estrictos controles por motivos de seguridad y que este tipo de maniobras suele acabar en choques políticos y mediáticos más que en un alivio tangible para la población. No sólo eso, sino que desde las autoridades israelíes recuerdan que buena parte de la ayuda humanitaria que entra en gaza es monopolizada por Hamás y no llega a la población.

Un segundo intento, el pasado 27 de julio, también fracasó: el barco Handala, con la eurodiputada franco-sueca Emma Fourreau a bordo, fue interceptado a más de 100 kilómetros de la costa de Gaza. Aunque la organización asegura que transportaba leche para bebés, pañales, comida y medicinas, el cargamento nunca llegó a destino.

Thunberg, que ha pasado de denunciar a los gobiernos por la "inacción climática" a protagonizar episodios en escenarios de alta tensión política, parece decidida a seguir ampliando su repertorio de causas. Para sus defensores, es una muestra de compromiso global; para sus detractores, un nuevo episodio de activismo de alto perfil mediático pero de resultados prácticos discutibles.