Uno de los ministros israelíes vetados contesta a Sánchez: "Den entrada libre a los de Gaza"

El Gobierno ha concretado este martes algunas de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en su declaración contra Israel este lunes desde la Moncloa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado la prohibición de la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich. Los dos ministros, según ha detallado Albares, no podrán entrar en territorio español y serán incluidos en el sistema de información Schengen.

En su declaración, con una desconcertante mención al hecho de que España no tiene bombas nucleares, Sánchez avanzó su intención de prohibir el acceso a nuestro país a las personas que participen de forma directa en el "genocidio" en Gaza, término que decidió utilizar el presidente para referirse a la guerra en la Franja. Ante los medios, Albares ha precisado que el listado de personas a las que se les prohíbe la entrada en España está abierto "y en evolución". Las medidas, que incluyen la denegación de la entrada al espacio aéreo español de todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, demuestran, a juicio de Albares, que España es el país del mundo "que de lejos", más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por el derecho internacional.

Desde Israel, que ya respondió este lunes a Sánchez, y que ha vetado la presencia en el país de Yolanda Díaz y Sira Rego, ha llegado hoy la respuesta directa de uno de los ministros afectados, Itamar Ben-Gvir. Utilizando el español, se ha referido a la decisión del Ejecutivo español en las redes sociales con estas palabras: "No me dejen entrar a mí... a los de Gaza, denles entrada libre a España".

No me dejen entrar amí... a los de Gaza, denles entrada libre a España. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 9, 2025

En paralelo a las declaraciones de Albares, Sánchez ha anunciado este martes una conversación con el primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafá, ante la "espiral de violencia sobre Gaza". "Ante la barbarie, España actúa", ha señalado Sánchez en alusión a sus medidas en las que el PP ve una evidente cortina de humo ante el otoño caliente que le espera al Gobierno y a su líder.

Acabo de conversar con el PM de Palestina, Mohamed Mustafá. La espiral de violencia sobre Gaza hoy es inaceptable. Ante la barbarie, España actúa: detención del flujo de armas, más ayuda humanitaria y un Plan de Acción en la UE. La paz pasa por la solución de los dos Estados. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2025

"Detención del flujo de armas, más ayuda humanitaria y un Plan de Acción en la UE" ha defendido el jefe del Ejecutivo, quien ha reiterado que "la paz pasa por la solución de los dos Estados".

