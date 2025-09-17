Palestina: la verdad histórica y ocultada sobre un Estado que nunca ha existido

"El estado palestino nunca ha existido. Cuando cae el imperio otomano, hay un acuerdo durante la primera Guerra Mundial entre Francia y el Imperio britanico por el que se reparten el territorio, uno al norte y al sur". Así ha comenzado la radiografía de Alessia Putin sobre Palestina. La profesora de Derecho & RRII y autora de Cancelación y El Rearme Occidental ha explicado en Es la Mañana de Federico de esRadio los datos que se ignoran sobre Palestina.

La doctora en derecho ha dicho que "una persona que no conoce los hechos históricos fundamentales -como la declaración de Balfour- no puede entender que nunca existió un estado del río hasta el mar", eslogan de Hamás para justificar la violencia terrorista y repetido por políticos de izquierdas como Yolanda Díaz. "Tienes que conocer unos hechos antes de defender una causa", decía la tertuliana.

La profesora también ha resaltado que "el gobierno de Netanyahu que tiene el 26% de apoyo a la vez que ha asegurado que "se está violando el derecho humanitario en Gaza".

"La sociedad palestina no es como la imaginamos"

"Conozco Cisjordania y te das cuenta de que la sociedad palestina no es como la tenemos en el imaginario colectivo, hay una sociedad donde hay una oligarquía conformada por familias muy ricas con negocios en distintos sectores como el farmacéutico, bancario y de la construcción". Ha explicado como tratan estas familias con Hamás: "Hamás es un grupo radical que se odia con estas familias, Yasir Arafat, en cambio, si quería instaurar un estado palestino, pero no lo consiguió".

Por contra, continuaba, "Israel si logra desarrollar instituciones políticas y económicas, aparte de ser una democracia". A su juicio, "el problema es que Palestina no logra establecer un Estado, es una asamblea. Un Estado tiene que tener un territorio, unas fronteras, un Gobierno...".

Ha recordado la controversia del muro que separa Israel de Cisjordania. "Estas familias hacen negocios con Israel. La imagen que tenemos de un pueblo palestino refugiado y sometido no es del todo cierta", ha asegurado.

Para Alessia Putin "el paso de Rafah humanitariamente tendrían que abrirlo inmediatamente". Y también ha recordado que "los países musulmanes no están ayudando tampoco a Palestina".