El Ejército de Israel ha confirmado este domingo el inicio de la incursión terrestre en la ciudad de Gaza por parte de la 36ª división. La operación, bautizada como "Carros de Gedeón II", tiene como objetivo tomar el control de la capital y desmantelar la infraestructura terrorista de Hamás.

Según el comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), esta fase de la ofensiva se produce tras "dos semanas de intensos preparativos". "En los últimos días, bajo el mando del mando de fuego de la división, se atacaron decenas de objetivos terroristas en la Franja de Gaza para separar la zona de combate y permitir la entrada de las tropas terrestres", añade.

La ofensiva ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de gazatíes hacia el sur de la Franja. Mientras el gobierno controlado por Hamás cifra los huidos en 270.000, Israel eleva la cifra a 480.000 personas que han seguido sus indicaciones para evacuar.

En este contexto, diversas ONG y organismos de la ONU, a menudo criticados por su sesgo antiisraelí, han llegado a calificar la operación de "genocidio", esgrimiendo cifras de víctimas mortales no verificadas de forma independiente y proporcionadas por la propia organización terrorista.