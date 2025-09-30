Documentos de Hamás prueban su conexión directa con la flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg

El Ministerio de Exteriores de Israel ha publicado documentos que se habrían encontrado en la Franja de Gaza y que, según el departamento, prueban "la implicación directa de Hamás en la financiación y la ejecución" de la flotilla a Gaza en la que participan personajes como Ada Colau y Greta Thunberg y, sobre todo, que va a recibir la escolta de un buque de la Armada española.

EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip - now revealed for the first time - prove Hamas’s direct involvement in the funding and execution of the "Sumud" flotilla to Gaza Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the… pic.twitter.com/toyJlIXtVL — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025

Los documentos que ahora se desvelan en X por primera vez fueron descubiertos en la Franja de Gaza y demuestran esa relación directa entre Hamás y los responsables de la Flotilla. Se trata de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA por sus siglas en inglés) que, en lo que es un patrón de comportamiento de muchas de estas organizaciones, se presentan como una ONG pero son en realidad representantes de Hamás en el extranjero y están subordinadas a las órdenes de los terroristas.

Según el comunicado de Ministerio de Exteriores israelí, la PCPA "funciona de facto como las embajadas de Hamás" en el extranjero. "Es responsable – siempre según la versión de Israel–, en nombre de Hamás, de la organización de movilizaciones contra Israel, incluyendo manifestaciones violentas, marchas y flotillas".

Una carta de Haniya

El primero de los documentos que aporta ahora Israel es una carta de Ismail Haniya destinada al secretario general de la PCPA, y en la que le explica la necesidad de llegar a un acuerdo de unidad entre las distintas facciones palestinas y su disposición a celebrar elecciones, unos comicios que, por supuesto, no han llegado. La carta está dirigida a "Manir Shafik Abu Fadi, secretario general de la PCPA" y firmada por el propio Haniya como presidente del Buró político de Hamás.

El segundo documento oficial de Hamás desvelado este martes es una lista de miembros de la PCPA, algunos de los cuales son miembros destacados de Hamás, como Zaher Birawi, cabeza de la organización en el Reino Unido y al que ya se ha vinculado directamente con otros barcos similares, como uno con el que Greta Thunberg llegó a las cercanías de Israel el pasado mes de junio.

También aparece en la lista Saif Abu Kashk, representante de la PCPA en España y cuya vinculación con la flotilla es doble: por un lado es el portavoz oficial y por el otro, según las informaciones aparecidas en varios medios y la propia denuncia del Ministerio de Exteriores de Israel, es el responsable de una empresa con sede en Barcelona, Cyber Neptune, SL, que sería la propietaria de la mayor parte de los barcos de la flotilla, lo que según las autoridades israelíes significa que "estos barcos son en realidad propiedad de Hamás".